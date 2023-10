Die Betrugsmasche machte bereits 2019 die Runde in der Schweiz. Sebastian Gollnow/dpa/Themenbild

Ein Betrugsfall, der in der Schweiz vor vier Jahren schon gehäuft vorkam, ist zurück. In einer Mail wird der Empfänger beschuldigt, ein Pädophiler zu sein und zu einer Zahlung von 5000 Euro erpresst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Betrüger behaupten in einer Mail, die derzeit die Runde macht, dass sie belastendes Material über den Empfänger haben.

Dann verlangen Sie eine Zahlung von 5000 Euro.

Die Polizei rät, die Mail umgehend zu löschen. Falls schon eine Zahlung getätigt wurde, solle man Anzeige erstatten. Mehr anzeigen

«Ich weiss, dass sie ein Pädophiler sind» – so startet das Mail, das in der Schweiz derzeit die Runde macht. Vor dieser Masche warnt die Kantonspolizei Zürich derzeit. Die Betrüger behaupten in der Nachricht, dass sie vor einiger Zeit einen Virus auf dem Computer des Opfers installiert haben und das Gerät so aus der Ferne steuern können.

«Ich habe eine Kopie deines Webcam-Videos mit deinem Gesicht und deinem Körper sowie dessen, was du angesehen hast, gesichert», heisst es weiter. Der Absender behauptet, ein Informatiker zu sein, der sich auf Internetsicherheit spezialisiert habe. Darüber hinaus sei er Mitglied der Gruppe Anonymous

Als Spam markieren und ignorieren

Wie der «Blick» schreibt werden 5000 Euro in Bitcoin verlangt, damit das kompromittierende Material nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Diese sogenannte Phishing-Mail machte bereits im Jahr 2019 die Runde, wurde nun aber wieder aktuell.

Was sollte man tun, wenn ich ein solches Mail erhalten habe? Die Polizei rät, es als Spam zu markieren und zu ignorieren. Auch solle man das Passwort, der involvierten E-Mail-Adresse ändern. Falls schon Geld überwiesen wurde, solle man zu der nächsten Polizeistelle gehen und Anzeige erstatten.