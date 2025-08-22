Umfrage zeigt Ja zur Abschaffung des Eigenmietwerts und zum E-ID-Gesetz

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fronten klar abgesteckt Umfrage zeigt Ja zur Abschaffung des Eigenmietwerts und zum E-ID-Gesetz

SDA

22.8.2025 - 06:00

Bundesrat und Parlament werben für Abschaffung des Eigenmietwerts

Bundesrat und Parlament werben für Abschaffung des Eigenmietwerts

Die Abschaffung des Eigenmietwerts bei der Bundessteuer soll Anreize für eine hohe private Verschuldung reduzieren und das Steuersystem vereinfachen. Finanzministerin Karin Keller-Sutter hat am Freitag im Namen des Bundesrats für die Vorlage des Parlaments geworben.

15.08.2025

Für die beiden Vorlagen der eidgenössischen Abstimmung vom 28. September zeichnet sich ein Ja ab. In der ersten SRG-SSR-Trendbefragung erreicht die Abschaffung des Eigenmietwerts 58 Prozent Zustimmung. Die E-ID-Vorlage wollen 60 Prozent annehmen.

Keystone-SDA

22.08.2025, 06:00

22.08.2025, 06:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 28. September wird sowol über die E-ID als auch die Abschaffung des Eigenmietwertes und die Einführung einer besonderen Liegenschaftssteuer auf überwiegend selbstgenutzten Zweitliegenschaften abgestimmt.
  • Die erster SRG-SSR-Trendbefragung zeigt: Für die beiden Vorlagen der eidgenössischen Abstimmung vom 28. September zeichnet sich ein Ja ab.
  • Aber: Der Abstimmungskampf und die Meinungsbildung setzen erst ein – sie können das Ja-/Nein-Verhältnis noch nachweislich beeinflussen.
  • Hinzu kommen Auswirkungen der noch unbekannten Mobilisierung.
Mehr anzeigen

Die Meinungsbildung gut sieben Wochen vor dem Urnengang ist unterschiedlich weit fortgeschritten. Bei der kantonalen Liegenschaftssteuer auf Ferienwohnungen als Ersatz für den Eigenmietwert äussern 56 Prozent der Befragten eine feste Stimmabsicht, wie die SRG am Freitag in ihrer ersten Trendumfrage mitteilte.

Obwohl 58 Prozent der Teilnahmewilligen zum Befragungszeitpunkt den Systemwechsel angenommen hätten, schätzten die Befragten den zu erwartenden Ja-Anteil im Mittel auf 49,97 Prozent ein. Gemäss den Forschenden des Instituts gfs.bern gehen sie damit von einem hauchdünnen Ja aus.

Konflikt zwischen Eigentümern und Mietern

Das Konfliktmuster weist auf eine polarisierende Vorlage hin. Die hauptsächliche Auseinandersetzung läuft entlang der Wohnverhältnisse. 68 Prozent der Wohneigentümer unterstützen den Wechsel gegenüber 40 Prozent der Mieterinnen und Mieter.

In der Deutschschweiz fällt die Zustimmung höher aus als in den anderen Landesteilen, wo sich nur relative Ja-Mehrheiten finden und die Opposition bereits formiert ist. Zudem ist die Zustimmung in urbanen Gebieten zurückhaltender als auf dem Land.

Eine klare Mehrheit findet den Eigenmietwert als Besteuerung eines «fiktiven Einkommens» ungerecht. Dass dank der Abschaffung mehr Geld für den Unterhalt zur Verfügung steht, nehmen 60 Prozent an. Dass Wohneigentum erschwinglicher werden könnte, bezweifelt knapp die Hälfte.

Auf der Gegenseite überzeugt das Argument am ehesten, dass vor allem Reiche profitieren und die Mittelschicht die Kosten trägt.

Parteitreue bei der E-ID

Beim Gesetz über den elektronischen Identitätsnachweis (E-ID) sind bei 58 Prozent die Meinungen gemacht. 36 Prozent wollen es ablehnen, neun Prozent sind unentschieden.

Stehen laut Umfrage nach aktuellem Stand auf verlorenem Posten: Die Grüne Schweiz und Parteipräsidentin Lisa Mazzone, die mit Bürgerlichen, Gewerbe und Linken eine Allianz gegen die Abschaffung des Eigenmietwerts gebildet haben. (19. August 2025)
Stehen laut Umfrage nach aktuellem Stand auf verlorenem Posten: Die Grüne Schweiz und Parteipräsidentin Lisa Mazzone, die mit Bürgerlichen, Gewerbe und Linken eine Allianz gegen die Abschaffung des Eigenmietwerts gebildet haben. (19. August 2025)
Bild: Keystone/Anthony Anex

Am stärksten prägt im frühen Meinungsbildungsstadium die Parteipräferenz die Haltung. Das Konfliktmuster ist stark polarisiert und mit der Frage des Vertrauens in die Behörden verbunden. Klare Unterstützung kommt von SP, Mitte, FDP und GLP. Skepsis zeigt sich seitens der SVP. Die Parteibasen stehen damit hinter den Abstimmungsparolen ihrer Parteien.

Wiederum ist die Zustimmung in der Deutschschweiz am stärksten. Befürworter punkten vor allem mit dem Vertrauen in eine staatliche Lösung und der Freiwilligkeit der E-ID. Die E-ID vom Staat sei einer Abhängigkeit von Techgiganten vorzuziehen. Gegner stellen soziale Benachteiligungen weniger techaffiner Menschen und Missbrauchsrisiken in den Vordergrund.

Eidgenössische Abstimmungen

Auf der Abstimmungsseite von blue News findest du alle wichtigen Informationen zu den Eidgenössischen Abstimmungen: Initiativen und Referenden verständlich erklärt, umfassende Hintergrund-Storys sowie Zusammenfassung und Einordnung der Resultate.

Die Resultate der städtischen Abstimmungen erfreuen das Grüne Bündnis Bern. (Symbolbild)
sda

Resultat kann sich noch wenden

Der Abstimmungskampf und die Meinungsbildung setzen erst ein. Sie können das Ja-/Nein-Verhältnis noch nachweislich beeinflussen. Hinzu kommen Auswirkungen der noch unbekannten Mobilisierung.

Die sich abzeichnende Stimmbeteiligung von 41 Prozent liegt deutlich unter dem langjährigen Mittel (47 Prozent). Teilnehmen wollen wie üblicherweise bei geringer Beteiligungstendenz vor allem Ältere, höher Gebildete und besser Verdienende. Unterdurchschnittlich motiviert zeigt sich mit 26 Prozent Teilnahmeabsicht die FDP-Basis.

Die erste Welle der SRG-SSR-Trendbefragung zu den Vorlagen vom 28. September erhob das Forschungsinstitut gfs.bern zwischen dem 4. August und dem 18. August. Befragt wurden 13’761 Stimmberechtigte. Der statistische Fehlerbereich beträgt +/- 2,8 Prozentpunkte.

Meistgelesen

Wie Trump Putin missversteht – und warum das für den Kreml zum Problem werden könnte
Billiges Spurenelement weckt Hoffnung im Kampf gegen Alzheimer
Goldexporte in die USA schiessen in die Höhe
Umfrage zeigt Ja zur Abschaffung des Eigenmietwerts und zum E-ID-Gesetz
Zuzüger beschweren sich – Gemeinde stellt Kirchenglocken ab

Mehr zur Abstimmung

Medienkonferenz in Bern. Keller-Sutter wirbt für Abschaffung des Eigenmietwerts

Medienkonferenz in BernKeller-Sutter wirbt für Abschaffung des Eigenmietwerts

Am 28. September an der Urne. Um was geht es bei der E-ID Abstimmung?

Am 28. September an der UrneUm was geht es bei der E-ID Abstimmung?

Ständerat sagt überraschend Ja. Parlament will Eigenmietwert abschaffen

Ständerat sagt überraschend JaParlament will Eigenmietwert abschaffen