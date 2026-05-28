«Jacky 4 Ständerat»: Badran bringt Jositschs Nomination ins Wanken

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

SP-Showdown heute Abend «Jacky 4 Ständerat»: Badran bringt Jositschs Nomination ins Wanken

Petar Marjanović

28.5.2026

Wird Jacqueline Badran heute an Stelle von Daniel Jositsch zur Ständeratskandidatin gewählt?
Wird Jacqueline Badran heute an Stelle von Daniel Jositsch zur Ständeratskandidatin gewählt?
KEYSTONE

Am Donnerstagabend entscheiden rund 200 Delegierte der Zürcher SP, ob sie Daniel Jositsch für die Ständeratswahlen 2027 erneut aufstellen. Der Ausgang ist offen – auch weil Jacqueline Badran als Alternative bereitsteht.

Petar Marjanović

28.05.2026, 10:05

28.05.2026, 10:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Zürcher SP stimmt darüber ab, ob Ständerat Daniel Jositsch noch einmal kandidieren darf.
  • Nationalrätin Jacqueline Badran liess durchblicken, dass sie im Fall der Fälle zur Verfügung stünde.
  • Parteiintern kursiert zudem ein Papier mit dem Titel «16 fragwürdige Positionen von Daniel Jositsch».
Mehr anzeigen

Für Daniel Jositsch (61) wird der Donnerstagabend zur Zitterpartie. Rund 200 Delegierte der Zürcher SP entscheiden, ob die Partei ihren Ständerat für die Wahlen im Herbst 2027 nochmals nominiert. Das Verhältnis zwischen dem Politiker und seiner Partei ist seit Jahren angespannt – der Entscheid dürfte gemäss verschiedenen Parteimitgliedern knapp ausfallen.

Neue Brisanz erhält die Frage durch Nationalrätin Jacqueline Badran (64). Gegenüber dem Portal «Tsüri» sagte sie: «Sollte Jositsch nicht nominiert werden und die Partei beziehungsweise die Delegierten wollen, dass ich kandidiere, werde ich zur Verfügung stehen.»

Am Donnerstag selbst will Badran nicht teilnehmen, weil sie sich nach eigenen Worten «grundsätzlich und nachweislich nie in Personalpolitik einmische». Ihr Gewicht ist beträchtlich: Badran holte bei den letzten Nationalratswahlen rund 13'000 Stimmen aus dem Lager von SVP, FDP und Mitte und kam so auf den kantonalen Bestwert von 150'000 Stimmen.

Daniel Jositsch ist seit 2015 Ständeratsmitglied. Ab und zu wird er von seiner Parteigenossin Jacqueline Badran besucht.
Daniel Jositsch ist seit 2015 Ständeratsmitglied. Ab und zu wird er von seiner Parteigenossin Jacqueline Badran besucht.
KEYSTONE

Wie umstritten Jositsch in der Partei ist, zeigt ein Papier ohne klaren Absender mit dem Titel «16 fragwürdige Positionen von Daniel Jositsch», über das die «Neue Zürcher Zeitung» und «Tsüri» berichteten.

Aufgeführt sind unter anderem sein Nein zu Geldern für das UNO-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge, seine Kritik am Klima-Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sowie seine Aussage, das reine Frauenticket der SP bei den Bundesratswahlen sei «diskriminierend».

Eine Datenanalyse des «Tages-Anzeigers» zeigt zudem, dass Jositsch im Ständerat bei jedem fünften Entscheid anders abstimmte als die SP-Fraktion.

In Zürich und Winterthur stellte sich Jositsch an zwei internen Anlässen mit je rund 80 Teilnehmenden den Mitgliedern, Medien waren nicht zugelassen. Michèle Dünki-Bättig, Co-Präsidentin der Kantonalpartei, bilanziert gegenüber der NZZ: «Die Anlässe waren gut besucht, die Diskussionen verliefen konstruktiv.»

Mehrere Mitglieder, die nicht namentlich genannt werden wollen, zeichnen jedoch ein kritischeres Bild. So habe Jositsch insbesondere bei Juso-Mitgliedern für Kopfschütteln gesorgt.

Mehr Videos aus dem Ressort

Jacqueline Badran schiesst gegen Albert Rösti

Jacqueline Badran schiesst gegen Albert Rösti

«Ein Land braucht die vierte Gewalt – die kann man nicht einfach abwickeln», sagt Jacquelin Badran. Im Interview mit blue News erklärt sie, welche Erwartungen sie nun an Bundesrat Rösti stellt – und schiesst gegen ihn.

08.03.2026

Meistgelesen

Ende der Selfscanning-Kassen? Warum das System in der Krise steckt
Mann soll in Winterthur mehrere Personen angegriffen und «Allahu Akbar» gerufen haben
Drohnen setzen Korvette nahe St. Petersburg in Brand ++ Schweden will Kiew Gripen-Jets schenken
Diese Verbotstafel spaltet gerade eine ganze Stadt
«Jacky 4 Ständerat»: Badran bringt Jositschs Nomination ins Wanken