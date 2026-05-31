Jacqueline Badran nennt Daniel Jositsch «ein Möchtegern-Alphamännchen»

Badran zeigte sich an dem Abend laut Bericht überzeugt, dass Jositsch trotz der Niederlage bei der SP-Delegiertenversammlung als Kandidat antreten werde. Seine Darstellung, sie habe schon lange auf seinen Sitz spekuliert, bezeichnete sie als «völligen Quatsch». Stattdessen lenke er mit solchen Aussagen von seinen «inhaltlichen und charakterlichen Auffälligkeiten» ab.
Badran würde Nomination annehmen
Auch den Ständerat selbst kritisierte Badran gemäss «Tages-Anzeiger». Die kleine Kammer sei heute stark von Parteipolitik und Lobbyinteressen geprägt. Sollten die Sozialdemokraten sie offiziell als Kandidatin nominieren, werde sie die Herausforderung dennoch annehmen, sagte sie.
Was Jositsch zu den Badrans Kommentaren denkt, ist nicht klar. Auf eine Anfrage vom «Tages-Anzeiger» hat er laut Bericht nicht reagiert.
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