Der Zürcher SP-Nationalrätin Jacqueline Badran ist Crowdhouse ein Dorn im Auge. Quelle: Keystone

Der Immobilienverwalter Crowdhouse mache überhöhte Rendite, sagt Jacqueline Badran. Die SP-Politikerin will das Unternehmen daher in die Schranken weisen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

«Das sind absolute Gauner», sagt SP-Nationalrätin Jacqueline Badran. Dabei geht es um die Crowdhouse Immobilienvermittlung mit Sitz in Zürich. Laut «Blick» werden potenzielle Crowdhouse-Anleger mit hohen Renditen gelockt. «Crowdhouse wirbt auf der eigenen Homepage mit Eigenkapitalrenditen von bis zu 7 Prozent. Das ist illegal!», sagt Badran.

Jüngst geriet Crowdhouse in die Negativschlagzeilen, weil sie 36 Mieter*innen in Huttwil BE Nebenkosten-Nachzahlungen in der Höhe von 143'000 Franken in Rechnung stellte.

Denn nach der neuerlichen Erhöhung des Referenzzinssatzes vom 1. Dezember sind bei Mietwohnungen Nettorenditen von maximal 3,75 Prozent erlaubt. Dabei handelt es sich um eine vom Bundesgericht festgelegte Obergrenze. Besonders in den Zentren ist die Nachfrage nach Wohnraum massiv höher als das Angebot.

«Wir haben in der Schweiz Kostenmieten plus einer erlaubten Nettorendite. Das Beispiel von Crowdhouse zeigt einmal mehr, dass die Renditen aber in vielen Fällen viel zu hoch ausfallen», so Badran weiter.

Die Werte könne man nicht vergleichen

Die Immobilienverwaltung wehrt sich gegen die von Badran erhobenen Vorwürfe: «Die bundesgerichtliche Berechnung der zulässigen Nettorendite unterscheidet sich wesentlich von der von uns ausgewiesenen Eigenkapitalrendite», schreibt der Immobilienverwalter auf Anfrage von «Blick». Diese beiden Werte könne man nicht vergleichen unter anderem auch, weil es Ausnahmen von der Renditeregel gebe.

Wie genau sich die Berechnung der Rendite unterscheiden, will das Unternehmen nicht preisgeben.

«Das Geschäftsmodell von Crowdhouse gehört verboten»

Für Badran steht fest: «Das Geschäftsmodell von Crowdhouse gehört verboten.» Unter anderem sie war es, die im Parlament die Frage nach der Legitimation des Crowdhouse-Geschäftsmodells aufgeworfen hat. Der Bundesrat antwortete, dass die Bewerbung einer unzulässigen Rendite unlauter sei. Damit ein Mietzins aber als missbräuchlich gelte, müsse er erst von den zuständigen Behörden als solcher deklariert werden.