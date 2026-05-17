Wer im Gastgewerbe tätig werden will, muss in manchen Kantonen mit einem Wirtepatent die dafür nötige Befähigung nachweisen, so auch der spätere Betreiber der Unglücksbar «Le Constellation». Doch Jacques Moretti hat die Prüfung zunächst nicht bestanden, wie die «Sonntagszeitung» unter Berufung auf einen Polizeirapport berichtet.
Demnach ist Moretti bei seinem ersten Versuch im Jahr 2011 im Modul 1 durchgefallen, Thema: «Gastgewerberecht sowie Hygiene- und Sicherheitsvorschriften». Dort geht es unter anderem um Alkoholgesetzgebung, die Prävention von Alkoholmissbrauch und Drogensucht sowie ausgerechnet um den Brandschutz.
Im zweiten Anlauf war Moretti schliesslich erfolgreich: Das kantonale Fähigkeitszeugnis wurde ihm am 8. November 2011 in Lausanne ausgestellt, wie es in dem von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebenen Rapport heisst.
Später sei Moretti mehrfach mit den Behörden in Konflikt geraten. 2016 sei gegen ihn wegen der Beschäftigung von Ausländern ohne Bewilligung ein Strafbefehl erlassen worden. Zudem habe er 2020 eine Busse erhalten, weil in seinem Betrieb Spirituosen an Minderjährige verkauft worden seien. Bei einer Kontrolle seines Restaurants Senso im Jahr 2022 sei ausserdem ein Hygieneproblem festgestellt worden.