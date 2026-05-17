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Bar-Betreiber flog bei Sicherheit durch Jacques Moretti brauchte bei Wirteprüfung zweiten Anlauf

Oliver Kohlmaier

17.5.2026

Der Bar-Betreiber Jacques Moretti hat die Wirteprüfung zunächst nicht bestanden. 
Der Bar-Betreiber Jacques Moretti hat die Wirteprüfung zunächst nicht bestanden. 
Keystone/Alessandro della Valle

Jacques Moretti ist laut einem Polizeibericht bei der Prüfung für das Wirtepatent zunächst gescheitert – ausgerechnet in jenem Modul, in dem es auch um Brandschutz geht.

Redaktion blue News

17.05.2026, 17:00

17.05.2026, 17:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Jacques Moretti, Betreiber der Unglücksbar «Le Constellation», ist bei der Prüfung für das Wirtepatent zunächst durchgefallen, wie es in einem Polizeirapport heisst.
  • In dem nicht bestandenen Modul ging es unter anderem um Brandschutz.
  • Bei der verheerenden Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation» kamen in der Silvesternacht 41 Menschen ums Leben, 115 wurden teils schwer verletzt.
Mehr anzeigen

Wer im Gastgewerbe tätig werden will, muss in manchen Kantonen mit einem Wirtepatent die dafür nötige Befähigung nachweisen, so auch der spätere Betreiber der Unglücksbar «Le Constellation». Doch Jacques Moretti hat die Prüfung zunächst nicht bestanden, wie die «Sonntagszeitung» unter Berufung auf einen Polizeirapport berichtet.

Demnach ist Moretti bei seinem ersten Versuch im Jahr 2011 im Modul 1 durchgefallen, Thema: «Gastgewerberecht sowie Hygiene- und Sicherheitsvorschriften». Dort geht es unter anderem um Alkoholgesetzgebung, die Prävention von Alkoholmissbrauch und Drogensucht sowie ausgerechnet um den Brandschutz.

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Strafbefehl und Bussen

Im zweiten Anlauf war Moretti schliesslich erfolgreich: Das kantonale Fähigkeitszeugnis wurde ihm am 8. November 2011 in Lausanne ausgestellt, wie es in dem von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebenen Rapport heisst.

Später sei Moretti mehrfach mit den Behörden in Konflikt geraten. 2016 sei gegen ihn wegen der Beschäftigung von Ausländern ohne Bewilligung ein Strafbefehl erlassen worden. Zudem habe er 2020 eine Busse erhalten, weil in seinem Betrieb Spirituosen an Minderjährige verkauft worden seien. Bei einer Kontrolle seines Restaurants Senso im Jahr 2022 sei ausserdem ein Hygieneproblem festgestellt worden.

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