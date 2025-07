Steinböcke «stürmen» den Salanfe-Staudamm

Die Szene ist selten und faszinierend: Rund 60 Steinböcke wurden am Freitagmorgen dabei beobachtet, wie sie auf der Staumauer von Salanfe auf der Suche nach Salpeter spazieren gingen. Der 52 Meter hohe Salanfe-Staudamm in der Gemeinde Salvan VS hat ein Gefälle von 75% – was die Steinböcke der Gegend nicht daran hindert, im Herzen der vor 75 Jahren eingeweihten Staumauer zu wandern.

16.05.2025