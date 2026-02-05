  1. Privatkunden
Protest wegen Jagdmesse Tierschützer fluten Gemeinde mit hunderten Mails – Strafanzeige

Sven Ziegler

5.2.2026

Um die geplante Jagdmesse gibt es Streit. (Symbolbild)
Um die geplante Jagdmesse gibt es Streit. (Symbolbild)
Boris Roessler/dpa

Eine Petition gegen eine Jagdmesse in der Umwelt Arena Spreitenbach löst politischen und juristischen Streit aus. Nachdem hunderte Protestmails bei der Gemeinde eingingen, reichte der Gemeinderat Strafanzeige ein. 

Sven Ziegler

05.02.2026, 13:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wegen einer Petition gegen eine Jagdmesse gingen bei der Gemeinde Spreitenbach rund 850 Protestmails ein.
  • Der Gemeinderat reichte daraufhin Strafanzeige ein, da der Verwaltungsbetrieb erheblich gestört worden sei.
  • Die Initianten der Petition weisen den Vorwurf zurück und sprechen von legitimer Meinungsäusserung.
Mehr anzeigen

In Spreitenbach ist ein Streit um eine geplante Jagdmesse eskaliert. Anlass ist eine Online-Petition gegen die «Jagdmesse Schweiz», die Anfang März in der Umwelt Arena stattfinden soll. Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, gingen bei der Gemeindeverwaltung innerhalb weniger Tage rund 850 E-Mails ein. Nun beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft mit dem Fall.

Die Petition richtet sich gegen die Durchführung der Messe, weil die Jagd aus Sicht der Initianten mit Tierleid verbunden sei. Unterstützerinnen und Unterstützer wurden dazu aufgerufen, ihre Kritik direkt an die Gemeinde zu senden. In der Folge sei es zu einer grossen Zahl von Zuschriften und Anrufen gekommen, erklärte Verwaltungsleiter Patrick Geissmann gegenüber der Zeitung.

Der Gemeinderat reagierte mit einer Strafanzeige. In der Begründung wird von einer «wiederholten und systematischen Belästigung» gesprochen, die den ordentlichen Verwaltungsbetrieb erheblich beeinträchtigt habe. Entscheidend sei jedoch nicht der Inhalt der Kritik, betont die Gemeinde. Die Anzeige richte sich ausschliesslich gegen die Art der Kontaktaufnahme und stelle kein politisches Urteil über die Jagdmesse dar.

Messe soll wie geplant stattfinden

Die Gemeinde hält zudem fest, dass sie weder Veranstalterin sei noch eine Bewilligung für den Anlass habe erteilen müssen. Aus Sicht der Behörden werde dieser Umstand in der Petition teilweise falsch dargestellt.

Auch die Umwelt Arena erhielt nach eigenen Angaben zahlreiche Rückmeldungen. Geschäftsführer Ivan Skender erklärte laut «Aargauer Zeitung», die Messe werde dennoch wie geplant stattfinden. Kritik gehöre zu öffentlichen Debatten, solange sie sich im gesetzlichen Rahmen bewege. Die Umwelt Arena verstehe sich als Plattform für unterschiedliche Themen und wolle Besucherinnen und Besuchern ermöglichen, sich eine eigene Meinung zu bilden.

Die Initianten der Petition weisen den Vorwurf eines koordinierten Mail-Angriffs zurück. IG-Leiter Carl Sonnthal erklärte auf der Plattform «Wild beim Wild», jede Nachricht stamme von einer realen Person und sei bewusst versendet worden. Einen automatisierten Versand habe es nicht gegeben. 

Der Konflikt dürfte weitergehen. Die Interessengemeinschaft kündigte an, zusätzliche Protestaktionen zu prüfen. Unter anderem seien Demonstrationen im Umfeld von Veranstaltungen in der Umwelt Arena geplant.

