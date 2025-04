Zürich schliesst Kindergärten, weil die Geburtenrate sinkt

In den letzten fünf Jahren hat die Stadt Zürich 18 Kindergärten geschlossen, weil im Einzugsgebiet nicht mehr genug Kinder wohnen. Stadt Zürich

Die Stadt Zürich hat massiv in Schulbauten investiert, um dem Platzmangel für Kinder zu begegnen. Doch nun zeigen Prognosen einen Rückgang der Kinderzahlen, was die Planungen ins Wanken bringt.

Stefan Michel

Der Mangel an Schulraum ist seit Jahren ein Dauerthema in Zürich. Kaum eine städtische Schule, neben der keine mobilen Pavillons stehen. Starke Geburtenjahrgänge und zuziehende Familien haben den Bedarf in die Höhe getrieben.

Und jetzt das: In den Kindergärten ist zu viel Platz, die Anzahl Klassen sinkt, Lokale werden geschlossen, schreibt der «Tages-Anzeiger».

Grund dafür ist ein markanter Rückgang der Geburtenzahlen, der die bisherigen Prognosen über den Haufen wirft.

Seit 2020 18 Kindergärten geschlossen

Seit 2020 hat die Stadt Zürich in verschiedenen insgesamt 18 Kindergärten geschlossen. Der abrupte Geburtenrückgang im Jahr 2022 hat einen bereits seit 2018 bestehenden Trend beschleunigt. Obwohl die Bevölkerung der Stadt weiterhin wächst, nimmt die Zahl der Kleinkinder ab.

Gabriela Rothenfluh, Präsidentin des Schulkreises Waidberg, erzählt dem «Tages-Anzeiger», wie sie vor sieben Jahren kaum wusste, wo sie den Schulraum für all die Kinder hernehmen sollte, die einen Platz brauchten. Nun jedoch müsse sie Kindergärten schliessen und es sei absehbar, dass weitere Lokale für die kleinsten Schüler*innen am Waidberg nicht mehr benötigt werden.

Die Prognosen für das Schuljahr 2027/28 zeigen, dass die Stadt mit 1054 Kindergartenkindern weniger sowie mit 35 Klassen weniger rechnet als sie im Jahr 2020 prognostiziert hatte. Die Prognose ist massgebend dafür, wie viele Klassenräume die Stadt zur Verfügung stellt.

Insgesamt sind die Zahlen um 3077 Kinder und 139 Klassen niedriger als erwartet. Trotz der Zuzüge in die Stadt und der steigenden Einwohnerzahl, bleibt die Zahl der Kleinkinder rückläufig.

In manchen Quartieren steigen die Schülerzahlen weiter

Jacqueline Peter, Präsidentin des Schulkreises Uto, beschreibt die Schulraumplanung als dynamisch, da neben dem demografischen Wandel auch Quartier-Eigenheiten eine Rolle spielten.

In Peters Schulkreis Uto, der die Stadtkreise 2 und 3 umfasst, mussten Kindergärten geschlossen werden, weil sich grosse Bauprojekte verzögerten. In Leimbach und Wollishofen hingegen, werden aufgrund der Bautätigkeit steigende Kinderzahlen erwartet, während in Wiedikon und der Enge ein Rückgang prognostiziert wird.

Diese Tendenzen stellen Schulhaus-Projekte infrage. Denn weniger Schüler*innen im Kindergarten bedeuten zwei Jahre später weniger in der Schule.

Das stellt beispielsweise der Abstimmungsvorlage über die Erweiterung der Schulanlage Entlisberg in Wollishofen in ein neues Licht. Schulprojekte sind an den Zürcher Urnen so gut wie immer erfolgreich, einzig die Kosten geben ab bisweilen zu reden. Seit 2020 hat der Souverän rund 900 Millionen Franken für neue Schulhäuser gutgeheissen.

Ob aber der Schulausbau in Wollishofen für 54 Millionen Franken angesichts der Prognosen nötig ist, dürfte noch diskutiert werden. Peter ist überzeugt, dass die Erweiterung trotzdem nötig ist.

Das sieht die FDP anders. Sie hat die Nein-Parole zum Projekt Schule Entlisberg beschlossen, weil das Schulraumproblem an Dringlichkeit verloren habe.

Die Stadt reagiert

Finanzvorsteher Daniel Leupi deutet an, dass die Schulrauminvestitionen neu beurteilt werden könnten. Einige Schulhausprojekte wurden bereits gestoppt oder verschoben, wie der Neubau des Schulhauses Schlachthof im Schulkreis Letzi oder das Schulhausbauprojekt Kempfareal im Schulkreis Glattal.

Schulvorsteher Filippo Leutenegger betont, dass Zürich in einer guten Situation sei, da die Stadt in den vergangenen Jahren viele sogenannte Züri-Modular-Pavillons errichtet hat, die bei Bedarf abgebaut oder verschoben werden könnten. Auch bei den Kindergärten könne die Stadt flexibel reagieren, indem sie Mietverträge für Unterrichtsräume kündigt. Trotz der Schliessungen habe die Stadt bislang keinen Lehrpersonen gekündigt. Der Lehrer*innenmangel auf Primar- und Sekundarstufe hält an.

Die Stadt Zürich nimmt den Geburtenrückgang und den sinkenden Bedarf nach Schulräumen in einzelnen Schulkreisen zur Kenntnis. Sie geht in ihrer regelmässig aktualisierten Raumbedarfsstrategie 2024 nur noch von einer leicht steigenden Anzahl Schulkinder aus. Bis 2034 soll diese um 1,3 Prozent steigen. Die Zeit des Schulraum-Notstands scheint vorerst vorbei.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.