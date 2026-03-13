Bundesrat Beat Jans, links, spricht neben Bundespraesident Guy Parmelin, Mitte, und Bundesrat Ignazio Cassis, rechts. KEYSTONE

Justizminister Beat Jans stellt sich hinter die Personenfreizügigkeit mit der EU. Seit ihrer Einführung sei die Wirtschaftsleistung der Schweiz um mehr als 50 Prozent gewachsen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bundesrat Beat Jans betont, dass die Schweizer Wirtschaft seit der Einführung der Personenfreizügigkeit um über 50 Prozent gewachsen ist.

Zuwanderung aus der EU bleibe weiterhin auf Erwerbstätigkeit ausgerichtet.

Aussenminister Ignazio Cassis verteidigt das EU-Vertragspaket und betont die Souveränität der Schweiz. Mehr anzeigen

Bundesrat Beat Jans hat die Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union erneut verteidigt. Die wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz sei eng mit der Zuwanderung verbunden.

«Wohlstand und Zuwanderung gehören zusammen», sagte der Justizminister am Freitag in Bern vor den Medien. Seit der Einführung der Personenfreizügigkeit sei die Wirtschaftsleistung der Schweiz um mehr als 50 Prozent gewachsen, erklärte Jans. Die Schweiz sei deshalb weiterhin auf Arbeitskräfte aus der EU angewiesen.

Zuwanderung bleibt an Arbeit gebunden

Mit dem neuen Vertragspaket mit der EU bleibe die Zuwanderung klar an die Erwerbstätigkeit gekoppelt. Menschen aus der EU könnten nur dann in die Schweiz ziehen, wenn sie über einen Arbeitsvertrag verfügten oder genügend finanzielle Mittel für ihren Lebensunterhalt nachweisen könnten.

«Eine Einwanderung in die Sozialwerke wird es nicht geben», betonte Jans. Auch ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht sei weiterhin an Erwerbstätigkeit und Familiennachzug gebunden.

Befürchtungen über stark steigende Aufenthaltsgesuche wies der Bundesrat zurück. Schätzungen von 100'000 Gesuchen pro Jahr seien unrealistisch. Laut Jans sei mit 4000 bis 20'000 Anträgen jährlich zu rechnen.

Cassis: Schweiz bleibt souverän

Ein zentrales Element des neuen EU-Vertragspakets sei zudem eine verbesserte Schutzklausel. Diese ermögliche es der Schweiz, bei schwerwiegenden wirtschaftlichen oder sozialen Problemen eigenständig Massnahmen zu ergreifen. Im Gegensatz zu heute brauche es dafür keine Zustimmung aus Brüssel mehr, erklärte Jans.

Auch Aussenminister Ignazio Cassis verteidigte das Abkommen mit der EU. Die Schweiz bleibe trotz der vorgesehenen dynamischen Rechtsübernahme autonom und souverän, sagte Cassis. Parlament und Bevölkerung würden weiterhin das letzte Wort behalten. Das Referendumsrecht bleibe vollständig erhalten.

«Die Schweiz ist nicht bloss Zuschauerin», betonte der FDP-Bundesrat.

Schweiz kann EU-Regeln mitgestalten

Neu könne sich die Schweiz stärker an der Ausarbeitung von EU-Regeln beteiligen. Dieses sogenannte Decision Shaping ermögliche es, Schweizer Interessen frühzeitig einzubringen.

Bei Streitfällen soll künftig ein Schiedsgericht entscheiden. Der Europäische Gerichtshof könne lediglich zur Auslegung von EU-Recht konsultiert werden.

Cassis zog deshalb ein positives Fazit der Verhandlungen. «Wir haben gut verhandelt. Das Resultat ist gut für unser Land», sagte er.