Japankäfer in Bern und Köniz: Der Kanton erlässt Regeln für 21 Gemeinden, um die weitere Ausbreitung zu stoppen.

Darum geht’s Der Japankäfer hat die Stadt Bern und Köniz erreicht. Der Kanton ordnet ab dem 5. August Massnahmen in 21 Gemeinden an, darunter ein Bewässerungsverbot für Grünflächen und Einschränkungen beim Transport von Grüngut.

Im Befallsherd werden ab Mitte August Nematoden auf bewässerten Sportplätzen ausgebracht, um Käferlarven im Boden zu bekämpfen. Die Fadenwürmer sind für Menschen und Tiere ungefährlich.

Auch zwischen Thun und Interlaken wurden einzelne Japankäfer in Fallen nachgewiesen. Die Fachstelle prüft, ob sich dort bereits eine Population etabliert hat, und stellt weitere Massnahmen in Aussicht. Zusammenfassung erstellt mit

Der Japankäfer breitet sich im Kanton Bern weiter aus. Wie die Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion (WEU) des Kantons Bern mitteilt, hat der Schädling nun auch die Stadt Bern und die Gemeinde Köniz erreicht. Der Kanton ordnet deshalb rund um die Stadt Bern verschiedene Massnahmen an. Sie sollen die weitere Ausbreitung des Käfers verhindern.

Ende Juni 2026 gingen in der Nähe des Schönaustegs in Bern mehrere Japankäfer in Fallen, wie die WEU schreibt. Die Fachstelle Pflanzenschutz weitete danach die Überwachung aus. Die Ergebnisse zeigen: In diesem Gebiet lebt bereits eine Population des Käfers.

Rund um Bern gilt jetzt eine Pufferzone. Kanton Bern

Der invasive Schädling kann in der Landwirtschaft und in der Natur grosse Schäden anrichten. Deshalb müssen Betroffene Funde melden, und der Kanton muss den Käfer bekämpfen.

Massnahmen in Berner Gemeinden

Gestützt auf Vorgaben des Bundes gelten die Massnahmen im sogenannten Befallsherd in der Stadt Bern und in Köniz sowie in der umliegenden Pufferzone. Insgesamt betreffen sie 21 Gemeinden.

Das gilt jetzt Im Befallsherd in Bern und Köniz dürfen Grünflächen bis Ende September nicht bewässert werden. Grüngut, Kompost und Oberboden dürfen dort nur eingeschränkt transportiert werden; in der Pufferzone gilt das für Grüngut. Funde müssen mit Fotos von oben und von der Seite der Fachstelle Pflanzenschutz gemeldet werden.

Im Befallsherd dürfen Bewohner*innen Grünflächen bis Ende September nicht mehr bewässern, zudem gelten Einschränkungen beim Transport von Grüngut, Kompost und Oberboden. In der Pufferzone ist der Transport von Grüngut eingeschränkt. Ab Mitte August bringen die Gemeinden zudem auf bewässerten Sportplätzen Nematoden aus. Diese Fadenwürmer bekämpfen die Käferlarven im Boden und sind für Menschen sowie Nutz- und Haustiere ungefährlich.

Auch im Berner Oberland ist der Käfer aufgetaucht. Seit Anfang Juli 2026 gingen zwischen Thun und Interlaken einzelne Japankäfer in Überwachungsfallen, wie die Behörde mitteilt. Die Fachstelle Pflanzenschutz hat deshalb zusätzliche Fallen aufgestellt und prüft nun, wie weit sich der Käfer dort bereits ausgebreitet hat. Bestätigt sich auch dort eine Population, kündigt der Kanton weitere Massnahmen an.

Betroffen ist auch das Berner Oberland. Kanton Bern

Die Vorgaben legt das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) fest, sie gelten schweizweit verbindlich. Im Kanton Bern treten sie am 5. August 2026 in Kraft und laufen bis zum 30. September 2026.

Zusätzliche Auflagen betreffen Landschaftsgärtnereien, den Pflanzenhandel und Bauherrschaften. Wer einen verdächtigen Käfer entdeckt, soll ihn von oben und von der Seite fotografieren und den Fund mit den Bildern bei der Fachstelle Pflanzenschutz melden. Fängt jemand den Käfer, sollte er ihn in einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren, bis die Fachstelle sich zurückmeldet.