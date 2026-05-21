Beim Lesen in der Schulsprache erreichen rund vier von fünf Kindern in der zweiten Klasse die nationalen Bildungsziele. Das zeigt eine neue Studie im Auftrag der Kantone. (Symbolbild) Keystone

Beim Lesen und in Mathematik erreicht rund jedes vierte Kind in der zweiten Klasse die nationalen Bildungsziele nicht. Das zeigt eine neue Studie im Auftrag der Kantone.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 79 Prozent der Zweitklässler*innen erreichten die nationalen Bildungsziele beim Lesen in der Schulsprache. In Mathematik lag der Anteil bei 76 Prozent.

Beim Hörverständnis schnitten die Kinder besser ab: 87 Prozent erreichten dort die Bildungsziele.

Die EDK bewertet die Ergebnisse insgesamt als «moderat». Mehr anzeigen

Beim Lesen in der Schulsprache und in Mathematik haben Kinder in der zweiten Klasse noch Verbesserungspotenzial. Das zeigt eine neue Studie im Auftrag der Kantone. Die Erziehungsdirektorenkonferenz stuft die Ergebnisse als «moderat» ein.

Beim Lesen in der Schulsprache erreichten 79 Prozent der Schülerinnen und Schüler die nationalen Bildungsziele, wie die am Donnerstag veröffentlichte Erhebung der Universität Bern zeigt. In Mathematik waren es 76 Prozent.

Bessere Ergebnisse beim Hörverständnis

Besser schnitten die Getesteten beim Hörverständnis in der Schulsprache ab. Dort erreichten durchschnittlich 87 Prozent der Schülerinnen und Schüler die Bildungsziele. Die Resultate zeigten insgesamt, dass die Kantone harmonisiert unterwegs seien, schrieb die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK).

Getestet wurden im Jahr 2024 rund 20'000 Schülerinnen und Schüler in rund 1150 Schulen. Die nächsten Erhebungen finden 2028 und 2031 statt.

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