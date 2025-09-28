  1. Privatkunden
Ex-Miss-Schweiz in der Politik Oberwil-Lieli AG wählt Jennifer Ann Gerber in den Gemeinderat

Oliver Kohlmaier

28.9.2025

Jennifer Ann Gerber trat für die FDP an und wurde in den Gemeinderat in Oberwil-Lieli AG gewählt.
Jennifer Ann Gerber trat für die FDP an und wurde in den Gemeinderat in Oberwil-Lieli AG gewählt.
FDP

Die ehemalige Miss Schweiz Jennifer Ann Gerber ist jetzt Gemeinderätin. In Oberwil-Lieli AG, dem Wohnort von SVP-Haudegen Andreas Glarner, erzielte sie das zweitbeste Resultat.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

28.09.2025, 15:58

28.09.2025, 16:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die ehemalige Miss Schweiz Jennifer Ann Gerber wurde am Sonntag in den Gemeinderat von Oberwil-Lieli im Kanton Aargau gewählt.
  • Die 43-Jährige erhielt 794 Stimmen und lag damit hinter dem parteilosen Dominik Widmann, der 852 Stimmen erzielte.
  • Jenny Ann Rees-Gerber trat als Kandidatin der FDP an, der sie seit 2024 angehört.
Mehr anzeigen

Einst trug sie die Krone als Miss Schweiz, nun trägt sie politische Verantwortung: Die ehemalige Miss Schweiz Jennifer Ann Gerber ist am Sonntag in den Gemeinderat von Oberwil-Lieli gewählt worden.

Jenny Ann Rees-Gerber, wie die bald 44-Jährige auf dem Wahlzettel hiess, erhielt 794 Stimmen. Die Hürde des im ersten Wahlgang erforderlichen absolute Mehr übersprang sie locker; dieses lag bei 484 Stimmen. Sie erzielte damit – hinter dem parteilosen Dominik Widmann (852 Stimmen) – das zweitbeste Resultat.

Eidgenössische Abstimmungen

Auf der Abstimmungsseite von blue News findest du alle wichtigen Informationen zu den Eidgenössischen Abstimmungen: Initiativen und Referenden verständlich erklärt, umfassende Hintergrund-Storys sowie Zusammenfassung und Einordnung der Resultate.

Die Resultate der städtischen Abstimmungen erfreuen das Grüne Bündnis Bern. (Symbolbild)
sda

Ebenfalls gewählt wurden mit 714 Stimmen Präsident Illias Läber (parteilos, bisher), mit 680 Stimmen Stefan Paul Strebel (parteilos, bisher) und mit 574 Stimmen Marco Feusi (parteilos, neu). Die bisherige Gemeinderätin Gabriela Bader-Füglistaler (parteilos) erreichte mit 551 Stimmen zwar das absolute Mehr, schied aber überzählig aus.

Unterstützung von der SVP

Jenny Ann Rees-Gerber trat als Kandidatin der FDP an, der sie seit 2024 angehört und für die sie 2024 auch schon in den kantonalen Grossratswahlkampf gestiegen war.

Die Unterstützung für die Miss Schweiz von 2001 war im Vorfeld der Wahlen gross: Sie sei bereit, Verantwortung zu übernehmen und sich mit Herz und Verstand für Oberwil-Lieli einzusetzen, hielten etwa die FDP Frauen Aargau fest. Sie wurde unter anderem auch von der SVP-Ortspartei unterstützt, in der Nationalrat Andreas Glarner Vizepräsident ist.

Der Entschluss, in die Politik zu gehen, sei stark von ihrer Rolle als Mutter geprägt, sagte Gerber dem «Tages-Anzeiger». «Mit Kindern sehe ich, was da kommt und geht an Materialien, wie schnell die Dinge weggeworfen werden.» Sorgen bereite ihr zudem die steigende Kriminalität. 

E-ID: Für die Befürworter wird es laut Politologe schwer

