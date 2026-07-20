Der langjährige SRF-Langlauf-Experte Adriano Iseppi wird ab 2027 neuer Gemeindepräsident von St. Moritz. Sein Vorgänger Christian Jott Jenny trat nach zwei Amtszeiten nicht zur Wiederwhl an.

Darum geht’s St. Moritz hat Adriano Iseppi zum neuen Gemeindepräsidenten gewählt.

Der Parteilose setzte sich im zweiten Wahlgang mit 582 Stimmen durch.

Der langjährige SRF-Langlauf-Experte tritt das Amt am 1. Januar 2027 an und folgt auf Christian Jott Jenny. Zusammenfassung erstellt mit

St. Moritz GR hat am Sonntag im zweiten Wahlgang Adriano Iseppi zum neuen Gemeindepräsidenten gewählt. Der Parteilose setzte sich gegen drei Mitbewerberinnen und Mitbewerber durch.

Iseppi vereinte 582 Stimmen auf sich. Knapp dahinter erzielte Leandro Testa von der FDP 514 Stimmen.

Der 53-jährige Iseppi erzielte bereits im ersten Wahlgang mit 643 Stimmen das beste Ergebnis, verfehlte aber das absolute Mehr um 59 Stimmen. Er dürfte als langjähriger SRF-Langlauf-Experte auch vielen ausserhalb der Gemeinde ein Begriff sein. Er bewarb sich gemäss Aussagen gegenüber Keystone-SDA, weil bei ihm nach 13 Jahren im Oberengadin der Wunsch gereift sei, «mich noch stärker für St. Moritz und das Tal einzusetzen.»

Amtsantritt im neuen Jahr

Eine besondere Priorität habe für ihn das Projekt Schule Grevas, bei der es um eine Schulraumerweiterung geht. «Dieses wichtige Vorhaben wurde über viele Jahre hinausgeschoben – teilweise aus nachvollziehbaren Gründen.» Nun gelte es, gemeinsam eine tragfähige Lösung zu erarbeiten und das Projekt mit der nötigen Entschlossenheit voranzubringen.

Iseppi übernimmt das Amt per 1. Januar 2027. Er folgt auf den Zürcher Entertainer Christian Jott Jenny. Der Parteilose verzichtete auf eine dritte Amtszeit.

Ist seit 2019 Gemeindepräsident von St. Moritz: Der Zürcher Entertainer Christian Jott Jenny. sda

Ob Iseppi weiterhin als SRF-Experte tätig bleibt, ist noch offen: «So weit ist meine Detailplanung noch nicht, aber gerne würde ich in meiner Freizeit in einem reduzierten Pensum weiterhin für SRF tätig sein», so Iseppi auf Anfrage von «persoenlich.com». Er müsse dies zuerst mit dem Sender abklären.

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