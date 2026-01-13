  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Bar-Inferno Jessica Moretti bleibt auf freiem Fuss – darf aber Land nicht verlassen

SDA

13.1.2026 - 16:56

Jessica Moretti (r.) muss nicht in Untersuchungshaft. 
Jessica Moretti (r.) muss nicht in Untersuchungshaft. 
KEYSTONE

Jessica Moretti, die Geschäftsführerin der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS, bleibt auf freiem Fuss. Dies hat das Walliser Zwangsmassnahmengericht beschlossen. 

Keystone-SDA

13.01.2026, 16:56

13.01.2026, 17:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Walliser Zwangsmassnahmengericht hat für Jessica Moretti Ersatzmassnahmen statt Untersuchungshaft angeordnet.
  • Dazu gehören unter anderem ein Ausreiseverbot, eine tägliche Meldepflicht und die Hinterlegung von Ausweisdokumenten.
  • Die Staatsanwaltschaft hatte keine Untersuchungshaft beantragt, die Unschuldsvermutung gilt weiterhin.
Mehr anzeigen

Das Zwangsmassnahmengericht (ZMG) des Kantons Wallis hat am Dienstag beschlossen, Jessica Moretti «alternative Massnahmen zur Untersuchungshaft» aufzuerlegen. Damit gab es einem Antrag der Staatsanwaltschaft statt, wie das ZMG mitteilte.

Es handelt sich laut dem Gericht um die üblichen Massnahmen, bestehend aus einem Ausreiseverbot aus der Schweiz, der Verpflichtung, alle Ausweis- und Aufenthaltsdokumente bei der Staatsanwaltschaft zu hinterlegen, der Verpflichtung, sich täglich bei einer Polizeidienststelle zu melden, und der Verpflichtung, angemessene Sicherheiten zu hinterlegen.

Unschuldvermutung gilt weiterhin

«Da die Festsetzung der Sicherheiten eine sorgfältige Untersuchung erfordert, wird deren Höhe zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt, präzisierte das ZMG in der Mitteilung.

Da die Staatsanwaltschaft keine Untersuchungshaft beantragt hatte, konnte diese Zwangsmassnahme laut Gericht nicht angeordnet werden. Zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen gilt für Jessica Moretti weiterhin die Unschuldsvermutung.

Am Montag hatte das ZMG wegen Fluchtgefahr die Untersuchungshaft für den Barbesitzer Jacques Moretti für zunächst drei Monate angeordnet.

Meistgelesen

Jetzt spricht der Ziehsohn der Morettis über die Inferno-Nacht
Eklat um Tessiner Juristen im italienischen TV nach Inferno
Ueli Kestenholz ist tödlich verunglückt
«Wunde fürs ganze Land» – Italien will als Nebenklägerin im Fall Crans-Montana dabei sein
Snowboard-Pionier und Extremsportler – das war das Leben von Ueli Kestenholz

Mehr aus dem Ressort

«Stolz, kein Schweizer zu sein». Eklat um Tessiner Juristen im italienischen TV nach Inferno

«Stolz, kein Schweizer zu sein»Eklat um Tessiner Juristen im italienischen TV nach Inferno

Bis 2029. Swiss- und Edelweiss-Flieger kriegen kostenloses Highspeed-Internet

Bis 2029Swiss- und Edelweiss-Flieger kriegen kostenloses Highspeed-Internet

«Jeder füllt eigene Steuererklärung aus». Bundesrat will Heiratsstrafe im Jahr 2032 abschaffen

«Jeder füllt eigene Steuererklärung aus»Bundesrat will Heiratsstrafe im Jahr 2032 abschaffen