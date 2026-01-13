Es handelt sich laut dem Gericht um die üblichen Massnahmen, bestehend aus einem Ausreiseverbot aus der Schweiz, der Verpflichtung, alle Ausweis- und Aufenthaltsdokumente bei der Staatsanwaltschaft zu hinterlegen, der Verpflichtung, sich täglich bei einer Polizeidienststelle zu melden, und der Verpflichtung, angemessene Sicherheiten zu hinterlegen.
Unschuldvermutung gilt weiterhin
«Da die Festsetzung der Sicherheiten eine sorgfältige Untersuchung erfordert, wird deren Höhe zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt, präzisierte das ZMG in der Mitteilung.
Da die Staatsanwaltschaft keine Untersuchungshaft beantragt hatte, konnte diese Zwangsmassnahme laut Gericht nicht angeordnet werden. Zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen gilt für Jessica Moretti weiterhin die Unschuldsvermutung.