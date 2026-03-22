Jessica Moretti soll doppelte Mutterschaftsversicherung kassiert haben

Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana werden jetzt auch die finanziellen Verhältnisse des Wirtepaares Jessica und Jacques Moretti untersucht. Wie die «SonntagsZeitung» schreibt, untersucht die Bundespolizei (Fedpol) mögliche Fälle von Geldwäscherei und auch die französischen Behörden haben mit eigenen Ermittlungen begonnen.
Streitpunkt dabei seit letzten Montag: Die Anwälte der Morettis wollen erreichen, dass ein mögliches Geldwäschereiverfahren von der Strafuntersuchung zum Brand abgetrennt wird. Das versuchen die Anwälte der Opfer aber zu verhindern, denn dann hätten sie keinen Zugriff mehr auf die Finanzunterlagen. Das Vermögen der Morettis soll aber später zur Entschädigung der Opfer eingesetzt werden.
Viel Geld im Spiel
Dabei geht es nicht um geringe Summen, wie das Fedpol in der «SonntagsZeitung» zitiert wird: «Gemäss unserer Transaktionsanalyse belaufen sich die Zahlungen aus Versicherungen, Arbeitslosenversicherung, Krankenkassen sowie der AHV-Ausgleichskasse für die verschiedenen Betriebe auf insgesamt erhebliche Beträge.» Es sollen über 1,5 Millionen Franken zwischen 2015 und 2026 von Staat und Versicherern an die Unternehmen der Morettis geflossen sein.
Hier erscheint Jacques M. zur Einvernahme
Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana mit 40 Todesopfern ist der Betreiber der Bar «Le Constellation» am Freitag in Untersuchungshaft genommen worden.
09.01.2026
Während Jacques Moretti kein Einkommen versteuerte, verdiente Jessica 2024 in zwei Betrieben 252‘000 Franken netto laut aktuellen Steuerrechnungen, doppelt soviel wie vorher. Und dies führte nach der Geburt des Kindes 2025 zu erheblichen Mehreinnahmen.
Neben dem Mutterschafts-Taggeld von 220 Franken wurden Gelder aus einer Zusatzversicherung ausbezahlt, dadurch wurde das Taggeld auf 80 Prozent des regulären Lohns aufgestockt. Laut Lohnabrechnung dann bei beiden Betrieben.
Die Morettis und ihre Anwälte äusserten sich nicht gegenüber der «SonntagsZeitung». Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.