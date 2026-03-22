Jessica Moretti soll doppelte Mutterschaftsversicherung kassiert haben

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ermittlungen zu Crans-Montana-Brand Jessica Moretti soll doppelte Mutterschaftsversicherung kassiert haben

Carsten Dörges

22.3.2026

Jacques und Jessica Moretti (Mitte) werden hier von ihren Anwälten begleitet.
Jacques und Jessica Moretti (Mitte) werden hier von ihren Anwälten begleitet.
Bild: sda

Die Untersuchung zu den finanziellen Verhältnissen des Wirtepaares Moretti zeigt peinliche Aspekte auf. Jetzt soll das Verfahren abgetrennt werden.

Redaktion blue News

22.03.2026, 16:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Anwälte der Opfer wollen eine Abtrennung der Geldwäsche-Untersuchung vom Brandverfahren verhindern.
  • Die Firmen der Morettis liessen sich über Jahre hinweg über 1,5 Millionen Franken von Staat und Versicherern auszahlen.
  • Jessica Moretti bezog im Mutterschaftsurlaub gleichzeitig von zwei Versicherungen Taggelder.
Mehr anzeigen

Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana werden jetzt auch die finanziellen Verhältnisse des Wirtepaares Jessica und Jacques Moretti untersucht. Wie die «SonntagsZeitung» schreibt, untersucht die Bundespolizei (Fedpol) mögliche Fälle von Geldwäscherei und auch die französischen Behörden haben mit eigenen Ermittlungen begonnen.

Streitpunkt dabei seit letzten Montag: Die Anwälte der Morettis wollen erreichen, dass ein mögliches Geldwäschereiverfahren von der Strafuntersuchung zum Brand abgetrennt wird. Das versuchen die Anwälte der Opfer aber zu verhindern, denn dann hätten sie keinen Zugriff mehr auf die Finanzunterlagen. Das Vermögen der Morettis soll aber später zur Entschädigung der Opfer eingesetzt werden.

Viel Geld im Spiel

Dabei geht es nicht um geringe Summen, wie das Fedpol in der «SonntagsZeitung» zitiert wird: «Gemäss unserer Transaktionsanalyse belaufen sich die Zahlungen aus Versicherungen, Arbeitslosenversicherung, Krankenkassen sowie der AHV-Ausgleichskasse für die verschiedenen Betriebe auf insgesamt erhebliche Beträge.» Es sollen über 1,5 Millionen Franken zwischen 2015 und 2026 von Staat und Versicherern an die Unternehmen der Morettis geflossen sein.

Hier erscheint Jacques M. zur Einvernahme

Hier erscheint Jacques M. zur Einvernahme

Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana mit 40 Todesopfern ist der Betreiber der Bar «Le Constellation» am Freitag in Untersuchungshaft genommen worden.

09.01.2026

Während Jacques Moretti kein Einkommen versteuerte, verdiente Jessica 2024 in zwei Betrieben 252‘000 Franken netto laut aktuellen Steuerrechnungen, doppelt soviel wie vorher. Und dies führte nach der Geburt des Kindes 2025 zu erheblichen Mehreinnahmen.

Neben dem Mutterschafts-Taggeld von 220 Franken wurden Gelder aus einer Zusatzversicherung ausbezahlt, dadurch wurde das Taggeld auf 80 Prozent des regulären Lohns aufgestockt. Laut Lohnabrechnung dann bei beiden Betrieben.

Die Morettis und ihre Anwälte äusserten sich nicht gegenüber der «SonntagsZeitung». Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Mehr zum Thema

Neue Details zur Brandnacht in Crans-Montana. In der Bar waren mehr Gäste als der Brandschutz zugelassen hätte

Neue Details zur Brandnacht in Crans-MontanaIn der Bar waren mehr Gäste als der Brandschutz zugelassen hätte

Katastrophe in Crans-Montana VS. Ermittler nennen erstmals Feuer-Ursache und Details zu Verletzten

Katastrophe in Crans-Montana VSErmittler nennen erstmals Feuer-Ursache und Details zu Verletzten

Hälfte der Opfer war minderjährig. Schweizer Kartfahrer (18) bei Inferno gestorben

Hälfte der Opfer war minderjährigSchweizer Kartfahrer (18) bei Inferno gestorben

Meistgelesen

Diese 15 Abzüge darfst du nicht vergessen, um Steuern zu sparen
Diese 9 Fehler solltest du in Marokko unbedingt vermeiden
Jessica Moretti soll doppelte Mutterschaftsversicherung kassiert haben
YB dank Sanches vorne – kann Lugano nach der Pause reagieren?
US-Botschafter: Iranische Kraftwerke sind legitime Ziele +++ Iran droht nach Trump-Ultimatum mit Vergeltung