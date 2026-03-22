Jessica Moretti soll doppelte Mutterschaftsversicherung kassiert haben

Jacques und Jessica Moretti (Mitte) werden hier von ihren Anwälten begleitet. Bild: sda

Die Untersuchung zu den finanziellen Verhältnissen des Wirtepaares Moretti zeigt peinliche Aspekte auf. Jetzt soll das Verfahren abgetrennt werden.

Redaktion blue News Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Anwälte der Opfer wollen eine Abtrennung der Geldwäsche-Untersuchung vom Brandverfahren verhindern.

Die Firmen der Morettis liessen sich über Jahre hinweg über 1,5 Millionen Franken von Staat und Versicherern auszahlen.

Jessica Moretti bezog im Mutterschaftsurlaub gleichzeitig von zwei Versicherungen Taggelder. Mehr anzeigen

Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana werden jetzt auch die finanziellen Verhältnisse des Wirtepaares Jessica und Jacques Moretti untersucht. Wie die «SonntagsZeitung» schreibt, untersucht die Bundespolizei (Fedpol) mögliche Fälle von Geldwäscherei und auch die französischen Behörden haben mit eigenen Ermittlungen begonnen.

Streitpunkt dabei seit letzten Montag: Die Anwälte der Morettis wollen erreichen, dass ein mögliches Geldwäschereiverfahren von der Strafuntersuchung zum Brand abgetrennt wird. Das versuchen die Anwälte der Opfer aber zu verhindern, denn dann hätten sie keinen Zugriff mehr auf die Finanzunterlagen. Das Vermögen der Morettis soll aber später zur Entschädigung der Opfer eingesetzt werden.

Viel Geld im Spiel

Dabei geht es nicht um geringe Summen, wie das Fedpol in der «SonntagsZeitung» zitiert wird: «Gemäss unserer Transaktionsanalyse belaufen sich die Zahlungen aus Versicherungen, Arbeitslosenversicherung, Krankenkassen sowie der AHV-Ausgleichskasse für die verschiedenen Betriebe auf insgesamt erhebliche Beträge.» Es sollen über 1,5 Millionen Franken zwischen 2015 und 2026 von Staat und Versicherern an die Unternehmen der Morettis geflossen sein.

Hier erscheint Jacques M. zur Einvernahme Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana mit 40 Todesopfern ist der Betreiber der Bar «Le Constellation» am Freitag in Untersuchungshaft genommen worden. 09.01.2026

Während Jacques Moretti kein Einkommen versteuerte, verdiente Jessica 2024 in zwei Betrieben 252‘000 Franken netto laut aktuellen Steuerrechnungen, doppelt soviel wie vorher. Und dies führte nach der Geburt des Kindes 2025 zu erheblichen Mehreinnahmen.

Neben dem Mutterschafts-Taggeld von 220 Franken wurden Gelder aus einer Zusatzversicherung ausbezahlt, dadurch wurde das Taggeld auf 80 Prozent des regulären Lohns aufgestockt. Laut Lohnabrechnung dann bei beiden Betrieben.

Die Morettis und ihre Anwälte äusserten sich nicht gegenüber der «SonntagsZeitung». Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.