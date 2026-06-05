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Neue Erkenntnisse Jessica Moretti soll Schaumstoff-Rechnung manipuliert haben

SDA

5.6.2026 - 14:49

Laut neusten Erkenntnissen soll Jessica Moretti die Rechnung des gekauften Schaumstoffs gefälscht haben. 
Laut neusten Erkenntnissen soll Jessica Moretti die Rechnung des gekauften Schaumstoffs gefälscht haben. 
AFP

Im Fall der tödlichen Brandkatastrophe von Crans-Montana gibt es eine neue Entwicklung. Gegen die Mitinhaberin der betroffenen Bar, Jessica Moretti, wird nun zusätzlich wegen Urkundenfälschung ermittelt. Im Zentrum steht eine mutmasslich manipulierte Rechnung für den verwendeten Schaumstoff.

,

Keystone-SDA, Samuel Walder

05.06.2026, 14:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Fall der Brandkatastrophe von Crans-Montana wird gegen Bar-Mitinhaberin Jessica Moretti neu auch wegen Urkundenfälschung ermittelt.
  • Der Vorwurf betrifft eine mutmasslich gefälschte Rechnung für den Schaumstoff, der in der Brandnacht Feuer fing. Die Änderung soll laut RTS steuerliche Gründe gehabt haben.
  • Moretti war bereits wie weitere Beschuldigte wegen fahrlässiger Tötung, Brandverursachung und schwerer Körperverletzung angeklagt.
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Jessica Moretti, Mitinhaberin der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana, sieht sich im Zusammenhang mit der Untersuchung zur Brandkatastrophe von Neujahr mit einem zusätzlichen Vorwurf konfrontiert. Die zuständigen Staatsanwältinnen werfen ihr neu auch Urkundenfälschung vor.

Mehrere Anwälte bestätigten am Freitag in Sitten einen Bericht des Westschweizer Radio und Fernsehens RTS. Jacques und Jessica Moretti wurden in der Kantonshauptstadt gleichentags von den Ermittlungsbehörden befragt.

Die neue Anschuldigung steht demnach im Zusammenhang mit einer mutmasslich gefälschten Rechnung für den im Lokal verwendeten Schaumstoff, der in der Brandnacht Feuer gefangen hatte.

«Wir haben damit ein Stück weit gerechnet»

Nach Angaben von RTS soll die Änderung der Rechnung allerdings steuerliche Gründe gehabt haben und nicht direkt mit der Tragödie vom 1. Januar zusammenhängen.

«Wir haben damit ein Stück weit gerechnet», sagte Nicolas Mattenberger, einer der Anwälte der Zivilparteien. «Das im Rahmen der Untersuchung eingereichte Dokument erschien fragwürdig. Deshalb mussten dazu Erklärungen geliefert werden.»

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Auch Opferanwalt Romain Jordan äusserte sich kritisch: «Es handelt sich nicht um irgendeine Rechnung, sondern um ein Dokument im Zusammenhang mit der Herkunft des Schaumstoffs.» Er stellte zudem die Frage, wann endlich glaubwürdige Aussagen gemacht würden, ohne gefälschte Dokumente vorzulegen, und sprach von mangelndem Respekt gegenüber den Opfern.

Wie die übrigen 13 Beschuldigten war Jessica Moretti bereits zuvor der fahrlässigen Tötung, fahrlässigen Brandverursachung und fahrlässigen schweren Körperverletzung beschuldigt worden.

Die Anhörungen von Jessica und Jacques Moretti wurden am Freitagnachmittag fortgesetzt und dürften bis in den Abend hinein dauern.

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