Ernst_Fischer Erneut ein Skandal in der bisher "unbescholtenen" Schweiz. Die Rechnungsprüfungskommistion hat dem VBS den F35-Vertrag frühzeitig reklamiert, der Preis sei ungenau fixiert. Frau Amherds Departement wies dies zurück. Nun kann ja das Militärdepartement gegen das Finanzdepartement verwaltungsmässig kämpfen. Nur weiter so, es kommt ALLES GUT!

Ernst_Fischer Wenn es Bern nicht einmal schafft, den simplen F35-Kaufvertrag zu verstehen, dann soll das Volk glauben, Bern habe den 1889-seitigen EU-Vertrag in Juristenenglisch kapiert? Ich merke, dass man alle hinters Licht führt. Die Abstimmung darüber soll erst in 2-3 Jahren stattfinden, es wird versprochen, dass vor dem Volksentscheid "NICHTS" umgesetzt wird, aber das Gegenteil ist wahr, man setzt um, was man kann und erklärt dann wohl kurz vor der Abstimmung, es gäbe kein zurück, unsere Verpflichtungen und Zahlungen hätten sich "bewährt". Für mich zeigt sich schon lange, dass "meine" Schweiz nicht mehr existiert und wir ein Satellitenstaat von Dritten geworden sind, der sich Zwängen beugen muss

schrind Ernst_Fischer Bin genau deiner Meinung.

oberdlik Ernst_Fischer Es ist immer wieder faszinierend, wie Sie es schaffen, innert zwei Sätzen das Thema zu wechseln und Ihre Jammertiraden als "Staatenloser" abzusetzen; ohne auch nur ansatzweise konstruktive Gedanken zu Ihrem Heimatland einzubringen.

Bin schon erleichtert, dass Sie keine Regierungsverantwortung tragen müssen.

Dann müsste auch mich wohl fürchten...

oberdlik Ernst_Fischer SUPER...

Burton124 Ernst_Fischer 666Mio Franken wurden dieses Jahr an Horizen gezahlt. Sie haben vollkommen Recht hinter unserem Rücken wird alles gemacht wie man es gerade will. Und dann Fragen sich die Linken in Europa warum immer mehr Länder Rechts rutschen. Das Ding ist bei den Rechten weis man was sie so vorhaben und was kommt. Wärend die Linken vo Demokratie reden und hintenrumm einfach basteln.

Nommauchi62 Ernst_Fischer Ich sehe gerade die ehemalige BR AMHERD vor mir, wie sie jeweils arrogant jede Kritik an ihrem Geschäft zurückwies. WIESO IST ES EIGENTLICH JETZT SO AUFFÄLLIG RUHIG UM SIE?? Ja, die Schweiz ist eine echte Bananenrepublik! Siehe Keller-Suter, wie sie Vance lobt, nach seiner verheerenden Rede an der Sicherheitskonferenz in München. Und die gleiche BR eilt dann nach Washington, um Trump "Paroli zu bieten" in der Zollsache!! Lachhaft. Von Cassis kann man ja gar nicht sprechen, da steigt gleich die Wut hoch, der ist mehr Aussenminister der USA und Israels, als der Schweiz!

Sevele Ernst_Fischer MEINE Schweiz existiert schon eine Weile nicht mehr leider, und es geht weiter wo, solange die Politiker nicht gewechselt werden geht es weiter bergab bis zum geht nicht mehr und wir werden bis zum Schluss angelogen. Dass sowas überhaupt möglich ist !!!!

zueribernzueri Ja, genau und die Erde ist eine Scheibe!

Was isch das wieder für en Chabis?

Vepeuli70 Wenn wir in der Privatwirtschaft so agieren, wie es der Bund tut, hätten wir schon längstens mehrfach Konkurs gemacht. Es wurden nicht genügend Abklärungen getroffen. Jegliche Überschreitung sollte nochmals vors Volk gebracht werden. Dies müsste auch mit denn AHV Geldern, die in der USA gelagert sind, gemacht werden. Die gehören nicht in einem Land deponiert, welches durch einen DT regiert wird.

Ernst_Fischer Vepeuli70 Die Schweiz lagert die AHV-Gelder in der USA, weil man den Schweizer Banken in Bern nicht vertraut und sich aus dem Ausland "schlecht" beraten liess. Die Demokratie ist eine farce, die Volksmeinung der politischen Elite total egal.

Geantleman Vepeuli70 Die Abklärungen wurden schon gemacht, nur hat man das Negative verheimlicht, damit die Abstimmung durch kommt.

Burton124 Vepeuli70 Jeder Bau in der Privatwirtschaft funktioniert so inklusive rechtlichen Auseinandersetzungen durch die Anwälte

Zirpel Vepeuli70 In der Privatwirtschaft ist es auch nicht besser. Wenn man in den vergangenen Jahren gebaut hat, hat man viel mehr bezahlt ohne einen Mehrwert zu erhalten. Es wird das Blaue vom Himmel versprochen. Schweizer Qualität ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Die Qualität nimmt ab und Mängel werden nicht als solche vom Baugeschäft anerkannt. Man müsste immer gleich vor Gericht ziehen. Kalkül.

Es ist also nicht nur der Bund, der sich auf dem absteigenden Ast befindet. Ich habe das Gefühl, dass es in allen Bereichen so ist. Wir leben von den Loorbeeren der vorherigen Generationen und verprassen deren Erbe. Zudem haben wir deren Bescheidenheit entweder nie übernommen, oder unterwegs verkauft.

Sevele Vepeuli70 Ich frage mich wer auf die glorreiche Idee kam unser AHV Geld ins Ausland zu bringen !!!!! Ich danke wir sind ein Land der besseren Banken usw. aber es scheint doch nicht so ? Na bei dieser Grün/Roten Politik der letzten Jahre wundert mich ja nichts mehr. Die bringen es fertig die Schweiz noch ein armes Land zu sein. Irgendwann ist Schluss mit den Milliarden ins Ausland jedes Jahr weil einfach der Bürger kein Geld mehr hat !!!!

rse8765 Bewaffnung der F/A-18 kann übernommen werden Amraam-Raketen und

Sidewinder-Raketen sind vorhanden

Burton124 rse8765 Stellt sich die Frage ob es die gleiche Aufnahme ist und ob die angepasst werden kann wenn nicht.

Kululu Mein Gott was ist aus der Zuverlässigkeit und Werten der Schweiz geworden???? Was zum T. machen die eigentlich in Bern unter Kuppel.

Ich bin so was von enttäuscht, die Schweiz zerfällt im Chaos

Sevele Kululu Nicht erst jetzt. Noch mehr Damen in Ressort wo sie keine Ahnung haben insbesondere das Militär, da muss ja ein Pferd lachen.... Nichts gegen Damen aber Bitte da wo Ihr Beheimatet seid.

Sastrugi Also, für jemanden wie ich es bin, der keine Ahnung von Kampfjets hat, stelle ich mir als Steuerzahler die Frage: Welche Kampfjets hat unser Gegner? Welcher Typ Kampfjet kann diesen widerstehen. Dann - die Kosten entscheiden.

Burton124 Sastrugi Dann wäre die F35 schon das richtige. Die Russen holen dich sonst vom Himmel. Aber bei den Kosten hat man halt nicht aufgepasst.

markus-mech Aus meiner ganz persönlichen Sicht nicht professionelles Vorgehen in der Beschaffung von allen Beteiligten.

Wie eigentlich gewohnt, kommen immer mehr Details ans Licht. Das wirft ein dunkler Schatten auf das VBS und die Chefbeamten. Die RUAG Uund GRD sind auch involviert. Soviel Jets beschaffen mit Munition wie im Kostendach von 6 Milliarden Platz hat. Dann bleibt das VBS halbwegs glaubwürdig.

Johanna Mein Vertrauen in unsere Regierung knackst schon seit geraumer Zeit - und da bin ich bei weitem nicht die Einzige! -, jetzt ist es im Sinkflug (um es sprachlich dem Thema anzupassen). Die Bezeichnung "Dilettantismus" scheint mr angebracht. Muss ich jetzt jedes Mal, wenn Vertreter der Regierung in einer feierlich zelebrierten Pressekonferenz im Brustton der Überzeugung verkünden, nach zähen Verhandlung hätte man jetzt das Beste für die Schweiz erreicht, schon mal den Misthaufen dahinter riechen? Wie wird das wohl mit dem nächsten grossen Vertragswerk, dem Abkommen mit der EU, werden? Mir schwant Übles...

Argus49 Johanna Ich bin genau bei Ihnen!

Was haben wir in Bern bloss für Dilettanten? Das Vertrauen ist auf ein Minimum zusammen geschrumpft. Vom neuen BR Pfister hätte ich nun eine scharfe Durchsage an die Amis erwartet, mit der Aussicht, die Jets in Europa zu erwerben. Er wäre mit einem Schlag zum neuen Star von Bern aufgestiegen und das (abstimmende) Volk hätte wieder einmal das Gefühl von jemandem vertreten zu werden.

Sevele Johanna Bin absolut der gleicher Meinung !!!

Sevele Argus49 Aber nicht bei diesen Politiker und Politikerinnen, auf sowas können sie lange warten. Die Schweiz ist ja bekannt für das "kuscheln"

HOPSCOTCH Jetzt wird der Schwarze Peter herumgeschoben. Tatsache ist, dass der gesamte BR ausschliesslich auf die Beamten angewiesen ist die Ihnen die Unterlagen präsentieren und auch in rechtlichen Fragen kompetent sein sollten. Der BR ist nicht allwissend. Da lobe ich mir Trump. Der hat alle Beamten die seine Vorgänger eingesetzt haben gefeuert. Zudem wo waren unsere Rechtsanwälte im NR und SR. Wieso haben Sie nicht die Verträge begutachtet? Weil die ebenfalls Nieten sind!

WillyBusch HOPSCOTCH Genau, Trump loben und gleichzeitig dealen, dann bekommen wir doppelt so viele Flugis fürs Geld. Alle Bomben und Raketen gratis dabei. Und Kerosin für 1 Jahr auch gratis dabei. Spielt er nicht mit, kaufen wir halt Su-35...

Bobcat2324 Da das Votum des Stimmvolkes eh knapp gewesen ist, plädiere ich dafür die 6 Mrd CHF nicht zu überschreiten und dafür das Mengengerüst entsprechend zu reduzieren.

Hermann Bobcat2324 Und am Ende gibt es noch einen für 6 Mrd CHF ,-)

Hermann Bobcat2324 Unbewaffnete Jets machen natürlich Sinn im wahrsten Sinn des Wortes, im Sinne der Neutralität.

Hermann Hermann Bobcat2324: Sorry, dieser Kommentar ist nicht an Sie gerichtet, sondern an die Allgemeinheit, kann ihn leider nicht mehr löschen.

Sevele Hermann Unter dem Motto: Achtung wir kommen aber wir können nicht schiessen......! hahahaha

pipino hihii, satire pur. allerdings ziemlich kostspielig

Burton124 Naja das Bewaffnung nicht dabei ist, ist ja eigentlich klar. Mich verwundert das überhaupt was dabei ist im Deal. Was ich halt nicht verstehe, dass wir in Schweizerfranken soviel mehr bezahlen müssen obwohl die Amis in Dollar ja schon durch den besseren Schweizerfranken mehr bekommen. Sprich 6Mia zu Datum des Deals war weniger US Dollar als es heute der Fall ist.

Papaschlumpfi man könnte doch ein paar F-35-Kampfjets durch aufblasen ersetzen die sin sicher billiger und vor den Hangars kaum von den echten zu unterscheiden

WillyBusch Wenn ich einen Benzinkanister kaufe, ist nur Luft drin. Der Inhalt "Benzin" kostet extra. Auf den F-35 übersetzt: Ist 1 Stück Rakete dabei, ist das so wie wenn im Kanister 1 Liter Benzin gratis drin. Ist doch gut oder?

robbingwood0815 WillyBusch Gutes Schaubeispiel – und effektiv: viel mehr als ein leerer Benzinkanister kann dieses Superding auch nicht (weder fliegen noch gelenkt/vernetzt werden, geschweige denn schiessen)

Und da scheint der Preis doch etwas gar happig (mal abgesehen von der Sinnhaftigkeit der ganzen Übung)

Fixpreis beibehalten – und voll einsatzbereite Stückzahl entsprechend reduzieren.

Jurgen80 Die Älteren unter uns erinnern sich bestimmt noch an die Anschaffung der französischen Mirage .....

robbingwood0815 die Dinger wurden halt sehr frühzeitig eingekauft: im Raupenstadium

(bei den meisten wachsen Flügel und Räder erst später nach, eventuell)

robbingwood0815 robbingwood0815 diese naiven Einkäufer («Steal»?!) sind doch alles «Schlehen-Bürsten-Spinner» oder «Kiefern-Heiden-Sackträger» (so heissen andere Raupen von flugtauglichen Kreaturen im Fall)

Bluenews-Leser_26 Die "unendliche Geschichte", jedoch kaum mit einem happy-end!

Zudem, wenn eine Rechnung in US$ lautet, warum soll dann in CHF

bezahlt werden? Für den jeweiligen Wechselkurs sind doch die

betroffenen Wirtschaften verantwortlich.