Künftig dürften wieder deutlich mehr Lastwagen durch den Gotthard rollen. Keystone/

Die Schweiz wollte mit der NEAT und der Rollenden Landstrasse den Güterverkehr auf die Schiene bringen – jetzt gerät die Verlagerungspolitik ins Wanken. Ausgerechnet das mit Hunderten Millionen unterstützte Bahnprojekt Rola wird eingestellt. Die Konsequenzen spüren bald alle, die durch den Gotthard fahren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Rollende Landstrasse wird Ende 2025 eingestellt – obwohl sie jährlich 72'000 LKWs von der Strasse fernhielt

Die Zahl der alpenquerenden Camions steigt wieder, das gesetzliche Ziel von 650'000 wird deutlich verfehlt

Hauptgrund sind Engpässe im deutschen Bahnnetz und unzuverlässige Transportkorridore Mehr anzeigen

Was als Jahrhundertprojekt begann, droht zum verkehrspolitischen Bumerang zu werden. Die Schweiz hat mit der NEAT Milliarden investiert, um den Güterverkehr von der Strasse auf die Schiene zu verlagern. Doch nun zeigt sich: Die Verlagerung stockt – und einer der wichtigsten Pfeiler fällt weg. Wie Blick und die Luzerner Zeitung berichten, wird die Rollende Landstrasse (Rola) Ende 2025 eingestellt.

Die Rola transportiert komplette Lastwagen samt Fahrer durch die Alpen – zuletzt jährlich rund 72'000 Fahrzeuge zwischen Freiburg im Breisgau und Novara in Italien. Doch damit ist bald Schluss. Trotz fest zugesagter Bundesmittel von über 100 Millionen Franken bis 2028 sei das Angebot nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben, so die Betreiberin RAlpin AG.

Streckensperrungen, kurzfristige Baustellen und der miserable Zustand des deutschen Schienennetzes machen planbare Transporte zunehmend unmöglich. Bereits 2024 fielen 10 Prozent der Fahrten aus – ein Minus von 2,2 Millionen Franken.

Gotthard-Achse besonders betroffen

Das Resultat: Die Lastwagen kehren auf die Strasse zurück. Und zwar in einer Zeit, in der der Transitverkehr ohnehin wieder zunimmt. 2024 passierten 960'000 LKWs die Schweiz – 44'000 mehr als im Vorjahr. Das Ziel, die Zahl auf 650'000 zu senken, ist damit in weite Ferne gerückt.

Besonders betroffen: die A2 und der Gotthardtunnel. Spediteure könnten künftig vermehrt die Schweizer Nord-Süd-Achse nutzen, warnen Umweltverbände und Politiker. In einer Interpellation verweist SP-Nationalrat Bruno Storni auf Zahlen der Eidgenössischen Finanzkontrolle, wonach bei einem Aus der Rola rund 75 Prozent der bisherigen Transporte auf der Strasse landen würden.

Der Grund für das Rola-Ende liegt nicht nur beim Markt, sondern vor allem in der Infrastrukturpolitik unserer Nachbarn. Deutschland verzögert seit Jahren den viergleisigen Ausbau zwischen Karlsruhe und Basel – ein zentrales Zulaufstück zur NEAT. Frühestens 2045 soll der Ausbau fertig sein. Das Bundesamt für Verkehr spricht selbst von «massiven Unregelmässigkeiten auf den deutschen Zulaufstrecken», die das Vertrauen in die Schiene beschädigen.

BAV zeigt sich kämpferisch

Gleichzeitig dämpfen schwache Konjunktur und steigende Preise bei SBB Cargo die Wettbewerbsfähigkeit. Mitte-Präsident Gerhard Pfister – zugleich Präsident des Zementverbands – warnt vor «verkehrspolitisch dramatischen Folgen». Denn der Schienentransport werde für viele Unternehmen schlicht zu teuer.

Das Bundesamt für Verkehr zeigt sich dennoch kämpferisch. Man prüfe derzeit, ob Gelder aus dem Rola-Topf künftig zur Förderung des unbegleiteten kombinierten Verkehrs (UKV) eingesetzt werden könnten – also dem Verlad von kranbaren Containern und Wechselaufbauten statt ganzer Lastzüge. Ein Modell mit Zukunft, das jedoch nicht alle Speditionen bedienen können.

Ein Hoffnungsschimmer bleibt: Laut BAV beträgt der Schienenanteil im alpenquerenden Güterverkehr noch immer rund 70 Prozent – mehr als in Frankreich oder Österreich. Und ohne die NEAT-Milliarden würden heute rund 800'000 Lastwagen mehr durch die Alpen rollen.