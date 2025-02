Dieses «Rückreiseticket» landet in zahlreichen Briefkästen. Reddit

In Zürich sind Flyer aufgetaucht, die an das umstrittene «Abschiebeticket» der AfD erinnern. Diesmal scheint die Aktion jedoch gegen die AfD-Parteivorsitzende Alice Weidel gerichtet zu sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Zürich wurden Anti-AfD-Flyer mit einem «Rückreiseticket» für Alice Weidel verteilt.

Der Absender ist das «Schweizer Bündnis für direkte Demokratie», doch die Hintergründe bleiben unklar.

Die Kantonspolizei Zürich ist informiert, es liegen jedoch keine Anzeigen vor. Mehr anzeigen

In Zürich löst eine Flyer-Aktion Diskussionen aus. Unbekannte haben sogenannte «Rückreisetickets» verteilt, die an das umstrittene «Abschiebeticket» der AfD erinnern. Dieses hatte die AfD Karlsruhe kürzlich im Rahmen einer umstrittenen Kampagne verbreitet, was polizeiliche Ermittlungen wegen Volksverhetzung nach sich zog.

Das nun in Zürich aufgetauchte «Rückreiseticket» scheint sich gezielt gegen die AfD-Parteivorsitzende Alice Weidel zu richten. Der Flyer enthält provokante Details: Als Passagier ist eine «Gefährderin der Demokratie» angegeben, die Flugnummer lautet «AW88», das Gate ist mit «WTF» betitelt und als Airline wird «Ari-Air» aufgeführt. Besonders brisant: Die Einstiegszeit ist mit «19:33» angegeben – eine offenbar bewusste Anspielung auf den Beginn der NS-Zeit.

Die Aktion hat im Internet für zahlreiche Diskussionen gesorgt. Ein Reddit-Nutzer, der den Flyer in seinem Briefkasten fand, postete ein Bild und fragte: «Soll das eine Reaktion auf die AfD-Aktion sein oder ist das ernst gemeint?»

Kantonspolizei informiert

Einige User vermuteten schnell, dass die Abkürzung «AW» für Alice Weidel steht. Auch die Angabe «Gefährderin der Demokratie» und weitere Codes wie die empfohlene Bordverpflegung «Schweinebraten mit brauner Sauce» wurden als gezielte Provokation gedeutet.

Ein Begleitbrief, der laut Blick von einem «Schweizer Bündnis für direkte Demokratie» stammen soll, bestätigte den Verdacht. Wer genau hinter der Aktion steckt, bleibt jedoch unklar.

Die Kantonspolizei Zürich ist über die Flyer informiert, es wurden jedoch bisher keine Anzeigen erstattet.

In Weidels Schweizer Wohnort Einsiedeln ist für den Tag vor den Bundestagswahlen zudem eine «Demo gegen rechts» angekündigt. Die Veranstaltung wurde vom Bezirk bewilligt, und laut Weidels Pressestelle ist die Politikerin über die geplante Demonstration informiert.