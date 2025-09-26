Auf dem Weissfluhjoch bei Davos sind bereits erste Schneeflecken zu erkennen. Screenshot Webcam

Das Wetter in der Schweiz zeigt sich zum Ende des Septembers wechselhaft: Während es im Flachland nass bleibt, sind in den Alpen bereits die ersten Schneeflocken gefallen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ab Freitagnachmittag setzt in weiten Teilen der Schweiz Regen ein.

Die Temperaturen liegen im Flachland nur noch zwischen 9 und 14 Grad.

In den Alpen oberhalb von 1800 Metern fällt bis zu ein halber Meter Neuschnee. Mehr anzeigen

Zum letzten Septemberwochenende zeigt sich das Wetter herbstlich und unbeständig. Wie MeteoNews meldet, ziehen am Freitag nach einer kurzen Aufhellung am Morgen dichte Wolken über das Flachland. Ab dem Nachmittag ist verbreitet mit Regen zu rechnen. Besonders die Westschweiz wird früh betroffen sein, später folgen die Voralpen, das Mittelland und die Ostschweiz.

Auch am Samstag bleibt es landesweit kühl und nass. Erst am Sonntag ist Besserung in Sicht: Die Wolken lockern auf, die Temperaturen steigen stellenweise wieder auf bis zu 15 Grad, und die Niederschläge lassen nach.

Auch am Rothorn in Zermatt ist schon Schnee gefallen. Screenshot Webcam

In den Bergen fällt derweil der erste Schnee der Saison. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1800 und 2100 Metern. In Zermatt auf dem Rothorn, im Bündnerland rund um Arosa und im Engadin, etwa bei St. Moritz, sind die Gipfel bereits mit einer weissen Schicht überzogen.

Im Flachland bewegen sich die Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad. «Der Regenschirm gehört ab dem Nachmittag definitiv ins Gepäck», schreibt der Wetterdienst.