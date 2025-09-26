Zum letzten Septemberwochenende zeigt sich das Wetter herbstlich und unbeständig. Wie MeteoNews meldet, ziehen am Freitag nach einer kurzen Aufhellung am Morgen dichte Wolken über das Flachland. Ab dem Nachmittag ist verbreitet mit Regen zu rechnen. Besonders die Westschweiz wird früh betroffen sein, später folgen die Voralpen, das Mittelland und die Ostschweiz.
Auch am Samstag bleibt es landesweit kühl und nass. Erst am Sonntag ist Besserung in Sicht: Die Wolken lockern auf, die Temperaturen steigen stellenweise wieder auf bis zu 15 Grad, und die Niederschläge lassen nach.
In den Bergen fällt derweil der erste Schnee der Saison. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1800 und 2100 Metern. In Zermatt auf dem Rothorn, im Bündnerland rund um Arosa und im Engadin, etwa bei St. Moritz, sind die Gipfel bereits mit einer weissen Schicht überzogen.
Im Flachland bewegen sich die Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad. «Der Regenschirm gehört ab dem Nachmittag definitiv ins Gepäck», schreibt der Wetterdienst.
