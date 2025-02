Markus Ritter, Nationalrat Mitte Kanton St. Gallen, rechts, und Martin Pfister, Regierungsrat Kanton Zug, konnten sich erfolgreich um je einen Platz auf dem Bundesrats-Ticket bewerben. Bild: sda

Am Freitagnachmittag informierte die Mitte über ihr Bundesrats-Ticket. Wie erwartet, sind Markus Ritter und Martin Pfister nominiert worden.

Der St. Galler Nationalrat und Bauernverbandspräsident Markus Ritter und der Zuger Regierungsrat Martin Pfister sind am Freitagabend von der Mitte-Fraktion offiziell für die Nachfolge von Bundesrätin Viola Amherd nominiert worden. Das Zweierticket war erwartet worden.

Der offizielle Vorschlag für die Ersatzwahl Amherds am 12. März ist das logische Ergebnis der vergangenen Wochen. Nach der Rücktrittsankündigung von Verteidigungsministerin Amherd hatten sich nur Ritter und Pfister für deren Nachfolge interessiert.

Am Freitag hörte die Fraktion beide Kandidierenden an - und empfahl der Vereinigten Bundesversammlung im Anschluss, einen der beiden Männer zu wählen. In den vergangenen Jahren war es Usus, dem Parlament eine Auswahl an Kandidierenden zu geben. Mit dem Zweierticket ist dies nun sichergestellt.

Ritter in der Favoritenrolle

«Es war eine intensive Fragerunde. Ich weiss jetzt, was die wichtigsten Bedürfnisse der Parlamentsmitglieder sind», sagte Pfister nach dem fraktionsinternen Hearing im Bundeshaus vor den Medien. Er habe Fragen zu zahlreichen Dossiers beantwortet. «Es ist sehr gut gelaufen.»

Auch die Persönlichkeit sei im Hinblick auf die Wahl am 12. März wichtig, sagte Pfister. Das Parlament müsse entscheiden können, ob sie ihm das Amt zutrauten. Er habe die Resilienz und Energie dafür.

Beobachter*innen sehen derzeit Ritter im Vorteil im Bundesratsrennen - insbesondere, weil er seit Jahren in Bundesbern präsent ist und als wohl bekanntester Bauernlobbyist viele politische Erfolge auf nationaler Ebene feiern konnte.

Pfisters Chancen sind dennoch intakt. Er kann mit seiner jahrelangen Erfahrung als Exekutivpolitiker punkten und bringt als Offizier viel militärisches Wissen mit.

Transparenzhinweis: Dieser Artikel ist gemäss der jüngsten Entwicklungen aktualisiert worden.