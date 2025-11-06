  1. Privatkunden
Todesursache geklärt Jetzt ist bekannt, woran Alfred Heer überraschend verstarb

Dominik Müller

6.11.2025

Der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer ist im September gestorben.
Der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer ist im September gestorben.
Archivbild: Keystone

Der Zürcher Nationalrat Alfred Heer ist Mitte September überraschend verstorben. Nun wird bekannt: Er starb an akutem Herzversagen.

Dominik Müller

06.11.2025, 11:00

06.11.2025, 11:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer ist im September im Alter von 63 Jahren gestorben.
  • Jetzt wird bekannt: Er starb an akutem Herzversagen.
  • Die Zürcher Staatsanwaltschaft schliesst ein Fremdverschulden aus.
Mehr anzeigen

Die Todesursache des Zürcher SVP-Nationalrats Alfred Heer ist geklärt. Er starb an akutem Herzversagen, wie Zürcher Staatsanwaltschaft auf Anfrage des «Tages-Anzeigers» mitteilt. Ein Fremdverschulden werde ausgeschlossen. Die Ermittlungen seien inzwischen beendet.

Alfred Heer war in der Nacht auf den 19. September im Alter von 63 Jahren überraschend verstorben. Die Stadtpolizei bestätigte damals, dass sie in der Nacht auf Freitag einen Einsatz im Stadtkreis 4 wegen eines medizinischen Notfalls hatte. Vor Ort konnte lediglich noch der Tod Heers festgestellt werden.

Heer war langjähriges Mitglied des Nationalrats und des Europarats. Er betrat die Politbühne im Jahr 1994 mit seinem Einzug ins Zürcher Stadtparlament, danach war er Kantonsrat und seit 2007 Mitglied des Nationalrats. 2011 folgte die Wahl in den Europarat. In Zürich führte er von 2009 bis 2016 die Kantonalpartei und vertrat eine harte Linie in der Migrationspolitik.

Politische Ambitionen

Im Nationalrat war er unter anderen Mitglied der Geschäftsprüfungskommission und der Geschäftsprüfungsdelegation. In seiner Präsidiumszeit 2021/22 fiel unter anderem die Aufklärung des Falls «Crypto AG». Auch im Europarat amtierte er gewissermassen als Kontrolleur. Von 2016 bis 2018 verstärkte er die Korruptionsbekämpfung innerhalb der parlamentarischen Versammlung.

Zuletzt unterstützte er Altbundesrat Alain Berset (SP) bei der Wahl zum Generalsekretär des Europarats. Aussenpolitisch war Heer als überzeugter Anhänger einer Pro-Israel-Politik bekannt. Er besuchte das Land mehrfach.

Während seiner politischen Laufbahn äusserte Heer Ambitionen für verschiedene weitere Ämter – so wollte er 2019 für die Ständeratswahlen kandidieren, zog seine Kandidatur dann aber zugunsten derjenigen von Weltwoche-Verleger und Nationalrat Roger Köppel zurück. 2023 unternahm Heer einen weiteren Anlauf, unterlag jedoch parteiintern gegen seinen Nationalratskollegen Gregor Rutz, der den Sprung in die kleine Kammer in der Wahl nicht schaffte.

Heer lebte in der Stadt Zürich und betrieb gemeinsam mit seinem Parteikollegen Mauro Tuena ein IT-Unternehmen. Er hinterlässt eine erwachsene Tochter.

