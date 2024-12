Jetzt kommt der nächste grosse Schnee

In den nächsten Tagen fällt besonders in den Alpen viel Schnee. Und auch im Flachland besteht eine realistische Chance auf weisse Weihnachten Meteonews

Der vierte Advent hat stürmisch begonnen, jetzt regieren Regen und in höheren Lagen Schnee. In den nächsten Tagen fallen in den Alpen bis zu 120 Zentimeter. Auch das Flachland könnte an Heiligabend weiss gepudert sein.

In höheren Lagen hat der Schneefall eingesetzt und er wird voraussichtlich bis am 24. Dezember anhalten.

Der Bund warnt oberhalb von 1500 Metern über Meer vor erheblichen Schneefällen. Bis zu 120 Zentimeter sind möglich, oberhalb von 800 Metern 40–80 Zentimeter.

Auch im Mittelland fällt in den nächsten Tagen etwas Schnee.

So richtig winterlich wird es den Meteorologen zufolge in den tiefen Lagen kaum. Zumindest weiss gepuderte Weihnachten dürfte es trotzdem vielerorts geben. Mehr anzeigen

Glücklich können sich jene schätzen, die für ihre Weihnachtsvorbereitungen nicht mehr nach draussen müssen. Nach einer bisweilen stürmischen Nacht regnet es im Mittelland, in den Alpen und Voralpen fallen die Flocken.

Bund warnt vor grossen Schneemengen

Der Bund warnt für alle Gebiete oberhalb von 1500 Metern über Meer beidseits des Alpenhauptkamms vor erheblichen Schneefällen. Ab dieser Höhe können bis am 24. Dezember 80 bis 120 Zentimeter Neuschnee niedergehen. Ab 800 Meter sind 40 bis 80 Zentimeter möglich.

Es könne deshalb zu Einschränkungen des Strassen-, Schienen- und Luftverkehrs kommen, warnt der Wetterdienst des Bundes. Auch könnte es angezeigt sein, Schnee von Dächern zu entfernen, bevor die Last zu gross wird. Zudem sind Dachlawinen möglich.

Der Schnee bringt auch Gefahr: Strassen, Schienen- und Luftverkehr könnten eingeschränkt sein, warnt der Bund. Auch Dachlawinen könnten ein Thema werden. Meteoschweiz

Weil weiterhin gebietsweise starker Wind weht, steigt auch die Lawinengefahr an. Das Schweizerische Schnee- und Lawinenforschungsinstitut hat für den Sonntag Stufe 3+ (Skala von 1–5) ausgerufen. Die nächste Einschätzung folgt um 17 Uhr.

Für heute Sonntag gilt Lawinenwarnstufe 3+ (Skala von 1 bis 5). Bei Touren abseits gesicherter Gebiete ist Erfahrung nötig und Vorsicht geboten. Um 17 Uhr folgt die nächste Einschätzung. WSL-Institut für Schnee-und Lawinenforschung SLF

Gibt es weisse Weihnachten?

Der Schnee dürfte den Alltag also nach den denkwürdigen Tagen im November erneut einschränken. Zugleich verspricht die weisse Unterlage besonders jenen, die bereits Ferien haben, Spass und romantische Ausblicke. Ideale Verhältnisse, um Ski zu fahren, sehen für die meisten freilich anders aus. Auch morgen ist starker Wind angesagt, wodurch auch der Bergbahnbetrieb in den betroffenen Gebieten eingeschränkt werden könnte.

Viele, die Weihnachten im Mittelland feiern, haben Hoffnung auf weisse Weihnachten geschöpft. Diese ist nicht ganz unberechtigt, wie «Meteonews» schreibt, es ist aber eher weisser Puder als eine Schneedecke, die bis Heiligabend überdauern dürfte. SRF-Meteorologe Gaudenz Flury verspricht Sion (515 m), Chur (593 m) und St. Gallen (674 m) die von vielen gewünschte weisse Pracht. Bern (480–674 m) und Zürich (391–876 m) gibt er eine 50-Prozent Chance. « Für Genf und Basel wird es wahrscheinlich nicht reichen», prognostiziert der Wetterexperte.