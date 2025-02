Jetzt kritisiert Blocher Maurers AfD-Auftritt

SVP-Urgestein Christoph Blocher (l.) mit Matthias Ackeret Screenshot Tele Blocher

Mit einer Videobotschaft an Alice Weidel löst Ueli Maurer Irritation aus. SVP-Stratege Christoph Blocher zeigt sich distanziert – und betont die Parteilinie.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ueli Maurer sendet einen Videogruss an AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel.

Christoph Blocher kritisiert den Auftritt, betont aber Maurers persönliche Freiheit.

Die SVP hält an ihrer Linie fest, nicht mit ausländischen Parteien zu kooperieren. Mehr anzeigen

Der Wahlkampf in Deutschland ist in vollem Gange – und mittendrin löst der Schweizer Alt-Bundesrat Ueli Maurer mit einer Videobotschaft Aufsehen aus. Bei einer Wahlkampfveranstaltung der AfD in Neu-Isenburg grüsste er Kanzlerkandidatin Alice Weidel mit den Worten: «Hoi Alice und grüezi mitenand.»

Maurer wünschte Weidel, die teilweise in der Schweiz lebt, viel Erfolg für die anstehenden Wahlen und zeigte sich verwundert über die politische Stimmung in Deutschland: «Da sollen plötzlich liebe Freunde extrem geworden sein.»

Ueli Maurer tritt an AfD-Veranstaltung auf Ueli Maurer mischt im deutschen Wahlkampf mit. Der ehemalige Bundesrat spricht am Samstag AfD-Chefin Alice Weidel Mut zu. 03.02.2025

Maurers Auftritt löst auch parteiintern Kritik aus, denn offiziell pflegt die SVP keine Zusammenarbeit mit ausländischen Parteien. Christoph Blocher, der frühere SVP-Übervater, erklärt jetzt in seiner Sendung «Teleblocher»: «Ich hätte das nicht gemacht.» Er betont, dass die SVP eine klare Linie verfolge, sich nicht mit ausländischen Parteien zu verbünden, auch wenn es immer Einzelne gebe, die anders handeln.

Blocher will nicht kandidieren

Trotz seiner Kritik gestand Blocher zu, dass Maurers Auftritt eine private Entscheidung sei. «Wir haben genug mit unseren eigenen Parteien zu tun», fügte er hinzu. Zwar halte er Weidel für «gescheit», doch auch mit sympathischen Persönlichkeiten solle man sich nicht einlassen.

Neben der Debatte um Maurer äusserte sich Blocher auch zu den Mitte-Bundesratskandidaten Markus Ritter und Martin Pfister – und versicherte, trotz Spekulationen, nicht erneut für den Bundesrat zu kandidieren: «In meinem Alter will ich das nicht mehr – aber wenn es sein muss ...» Ein tatsächliches Comeback Blochers gilt jedoch als unwahrscheinlich.