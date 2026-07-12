Das Matterhorn ist ausgeapert: Weil die hohen Temperaturen das Eis in den Alpen im Rekordtempo schmelzen lassen, verändert sich auch der Beruf des Bergführers. Nun reagiert der Verband.

Darum geht’s Die Folgen des menschengemachten Klimawandels lässt das Eis in den Alpen im Rekordtempo schmelzen.

Nach mehreren Beinahe-Unfällen am Matterhon raten Zermatter Bergführer derzeit von einer Besteigung ab. Der Berg ist bereits Mitte Juli praktisch eisfrei.

Der Bergführerverband hat indessen seine Ausbildung angepasst. Zusammenfassung erstellt mit

Es ist bereits die zweite Hitzewelle in diesem Sommer, praktisch täglich werden irgendwo in der Schweiz neue Hitzerekorde aufgestellt. Und nach einem schneearmen Winter ist das Matterhorn bereits Mitte Juli praktisch eisfrei.

Weil deshalb vermehrt Steinschläge drohen, verzichten Zermatter Bergführer derzeit darauf, neue Gäste auf den Berg zu führen, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet (kostenpflichtiger Inhalt). Sie führen demnach nur noch Privatgäste, die sie gut kennen, auf den Berg. Ansonsten raten sie von einer Besteigung ab. Zuvor habe es bereits mehreren Beinahe-Unfälle gegeben, als mehrere Seilschaften in Steinschläge gerieten. Ein getroffener Bergführer habe mit dem Helikopter ausgeflogen werden müssen.

Weil der menschengemachte Klimawandel auch der Alpinismus verändert, hat der Bergführerverband hat seine Ausbildung angepasst. Präsidentin Rita Christen zeigt sich schockiert ob der exponentiellen Geschwindigkeit, «mit der die Folgen des Klimawandels die Gletscher und die Verhältnisse verändern.»

Ideales Zeitfenster könnte sich verschieben

Der Verband reagiert nun etwa mit der Integration von mehr Modulen zum Thema Permafrost. «Es geht darum, die Bergführer fit zu machen für den Umgang mit den klimawandelbedingten Risiken», sagt sie. Ein besonderes Problem sei die steigende Gefahr durch Steinschlag. Von Routensperrungen wie in Italien oder Frankreich hält Christen jedoch wenig. Bisher sei man mit dem Prinzip Eigenverantwortung gut gefahren.

Edith Lehner, Hüttenwartin der Hörnlihütte am Fuss des Matterhorns, sieht das Problem auch im «Instagram-Zeitalter» und unerfahrenen Alpinisten, «die am langen Seil gehen». Dann schwinge das Seil am Boden hin und her und löse Steine aus, die auf nachfolgende Alpinisten gefährden.

Laut Lehner ist es gut möglich, dass sich künftig die idealen Zeitfenster für eine Matterhornbesteigung verschieben – auf die Monate Juni und September und nicht wie seit jeher der Hochsommer.