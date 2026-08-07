Nach Zermatt stellt nun auch Saas-Fee den Sommerskibetrieb ein. Ab Montag bleibt das Gletscherskigebiet bis auf Weiteres geschlossen. Grund sind die hohen Temperaturen und die veränderten Schnee- und Gletscherverhältnisse.

Darum geht’s Die Saastal Bergbahnen stellen den Sommerskibetrieb ab Montag, 10. August, vorübergehend ein.

Pisten und Gletscherinfrastruktur können unter den aktuellen Bedingungen nicht mehr ausreichend sicher betrieben werden.

Erst Ende Juli hatte bereits Zermatt seinen Sommerskibetrieb eingestellt. Zusammenfassung erstellt mit

Nun erwischt es auch Saas-Fee eiskalt – oder eher brühend heiss. Die Saastal Bergbahnen stellen den Sommerskibetrieb ab Montag, 10. August, bis auf Weiteres ein. Letzter Betriebstag ist damit der Sonntag.

Als Grund nennt das Unternehmen die anhaltend hohen Temperaturen und die dadurch veränderten Schnee- und Gletscherverhältnisse. Trotz intensiver Präparationsarbeiten könnten die Pisten und die Gletscherinfrastruktur derzeit nicht mehr in der notwendigen Qualität und Sicherheit gewährleistet werden.

Die Bergbahnen wollen die Situation laufend beobachten. Sobald die Bedingungen eine Wiederaufnahme zulassen, soll der Skibetrieb wieder hochgefahren werden. Wann das sein könnte, ist offen.

Brignone veröffentlichte Video aus Zermatt

Besonders für Skiteams wird die Situation damit komplizierter. Erst Ende Juli hatte bereits Zermatt den öffentlichen Sommerskibetrieb auf dem Theodulgletscher eingestellt. Einzelne Weltcup-Gruppen können dort unter erschwerten Bedingungen weiterhin trainieren und werden teilweise mit Schneemobilen auf den Gletscher gebracht.

Ski-Star Federica Brignone hatte ein Video veröffentlicht, das kaum noch an ein Sommerskigebiet erinnerte: freiliegende Felsen, Wiesen und nur noch wenig Schnee. Unterlegt war der Clip ausgerechnet mit der Musik aus «Titanic».

Damals lag die Nullgradgrenze bei knapp 5000 Metern, selbst auf über 3000 Metern wurden rund 15 Grad gemessen. Weil es auch nachts kaum noch gefror, verschlechterten sich die Bedingungen auf dem Theodulgletscher rapide. Die Zermatt Bergbahnen stellten den Skibetrieb deshalb ab dem 1. August ein.