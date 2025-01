«Jetzt soll die SVP mal beweisen, dass sie es im VBS besser kann»

Bundesrätin Viola Amherd nach der Rücktritts-Ankündigung vom Mittwoch. Bild: KEYSTONE

Bundesrätin Viola Amherd tritt Ende März aus dem Bundesrat zurück. Der Entscheid sorgt bei den blue News Leser*innen für gemischte Reaktionen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bundesrätin Viola Amherd tritt Ende März aus dem Bundesrat zurück.

Einige blue News Leser*innen begrüssen den Entscheid.

Andere bedauern den Rücktritt. Mehr anzeigen

Ende März ist Schluss. Verteidigungsministerin Viola Amherd hat am Mittwoch ihren Rücktritt aus dem Bundesrat bekannt gegeben. Die Zeit sei nach 30 Jahren Politik reif für etwas Neues, begründet sie den Entscheid.

In der Politik hat Amherds Rücktritt zahlreiche Reaktionen ausgelöst. Aber auch bei den blue News Leser*innen löst Amherds Rücktritt Emotionen aus.

«Amherd hat, trotz aller Kritik, in den letzten 20 Jahren als Verteidigungsministerin am meisten erreicht», schreibt etwa «Philosopherking». Und «Maimai12» sagt: «Liebe Frau Amherd, Sie waren eine Bereicherung in der Politik und haben vieles geschafft. Sie haben sich auch für die Frauen eingesetzt, die immer noch benachteiligt sind.»

Auch «Marc6» windet Amherd ein Kränzchen: «Danke Frau Amherd für die glaubwürdige, herzliche Amtsführung und das Aushalten von Kritik, und dem damit verbundenen Lärm, der je nach Kritiker und dessen Stil heftig sein konnte.»

Anders sieht es «Gihateust31»: «Was hat sie denn erreicht, was ein Anderer oder Andere nicht auch erreicht hätte? Meiner Ansicht nach nichts.» Und «Tobias31» schreibt: «Mir persönlich wird sie zu sehr in den Himmel gelobt. Sie hat viel erreicht, das erkenne ich absolut an. Aber sie hat auch sehr viele Fehler gemacht.»

«SVP soll VBS übernehmen»

«Argus49» sieht den Zeitpunkt des Rücktritts kritisch: «Nach der kürzlichen Rücktrittsforderung der SVP hat dieser Rücktritt einen bitteren Beigeschmack. Amherd war sicherlich eine der stilleren Schafferinnen und hatte eines der schwierigeren Departemente.»

Wer das VBS in Zukunft leiten soll, darüber sind sich die Leser*innen nicht einig. Einige wünschen sich einen Mitte-Bundesrat Gerhard Pfister, andere sind davon nicht begeistert, etwa «Verst»: «Für mich ist Pfister kein geeigneter Kandidat, seine Haltung in gewissen politischen Richtungen ist für mich unglaubwürdig.»

Einige Leser*innen fordern auch, dass die SVP das Departement übernimmt. «Das VBS war jahrelang das Lieblingsdepartement der SVP. In den letzten Jahren haben sie nur reklamiert – jetzt können sie zeigen, dass sie es besser machen können», fordert etwa «Ueli50». Und «Kiocketi36» schreibt: «Nun soll dann aber unbedingt ein SVP oder FDP - Bundesrat das Militär übernehmen: Mal sehen, was der oder die dann besser machen kann.»

Und «Trenton2» ist überzeugt: «Pfister oder Candinas und Co. werden sich am VBS genauso die Zähne ausbeissen...»

«Heufiegrutz» schliesslich bedankt sich bei Amherd und meint: «Alles Gute für die Zukunft, gute weitere Kraft und die Gesundheit, alle beste Wünsche und mit Herzlichkeit, liebe Frau Bundesrätin Amherd!»