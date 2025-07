Jetzt sprechen die Wanderer in Wehrmachts-Uniform

Verstehen Und warum dann in Wehrmachts Uniformen absolut Unglaubwürdig und dann noch das Edelweiss beschmutzen diese Leute haben in der Schweiz nichts zu suchen leider gibt es in der Schweiz auch solche Sympatisanten

Fraubi1 Verstehen Du hast es eben nicht verstanden und tust diesen Menschen Unrecht!



Manchmal mutet es fast wahnhaft an, hinter jeder solcher Uniform sofort und ausschliesslich etwas Nazi- haftets zu sehen.

Rudolph Richtig, schön das es noch solche Tratitionen gibt, heute wird nur noch sofort gehetzt. In Amerika wird auch jährlich die Schlacht an Littel Bighorn durch geführt und dort kräht kein Hahn.

Fraubi1 Rudolph Du hast es verstanden. Schön!

Zwerg_Nr7 Rudolph Nichts haben Sie verstanden! Oder doch? Dann umso schlimmer!

robbingwood0815 Rudolph Oh doch – dort kräht der Hahn in voller Lautstärke (leider).

Kennen Sie denn den historischen Zusammenhang?

Und wer feiert denn dort, wenn die First-Nations grade erneut diskriminiert werden sollen (laut dem Oberglobi) also mal wieder die «Rothäute» – wie wunderbar, ächz.

Historien-Klamauk in den Alpen, der so manchen eher verängstigt als erfreut:

ganz übel!

Zwerg_Nr7 Lachhaft. Wer sich in deutschen Wehrmachtsuniformen mit Reichsadler und Hakenkreuz in der Öffentlichkeit zeigt (dazu gehören auch Wanderwege) sollte sich nicht wundern, wenn er mit dem deutschen Nationalsozialismus des Dritten Reichs in Verbindung gebracht wird. Zum Glück wird das künftig auch in der Schweiz unter Strafe stehen. Wehret den Anfängen!

PWaldner Zwerg_Nr7 "Wehret den Anfängen!" - das stimme ich zu; aber denen von neuen Verboten und Strafen; nicht dem Kasperlitheater. Die Ideologie und Verbrechen des Nationalsozialismus in Deutschland waren unmenschlich und schrecklich, aber gerade mit solchen Verboten provoziert man doch die Überhöhung deren Symbole. Zumal das Hakenkreuz einem - ganz ohne Nazis - besonders in Asien überall begegnet, weil es eigentlich der "Swastika" ist, einem alten religiösen Symbol, das im Sanskrit Glück, und Segen bezeichnet; es gab das Zeichen schon vor über 5'000 Jahren (im heutigen Pakistan)! Es wurde lange vor den Nazis auch in Amerika dargestellt, unter anderem war es ca. 1925 ein Logo von Coca Cola.

Killer Zwerg_Nr7 Aus meiner Sicht ist das alles ein Kindergarten. Man kann anhaben und friedlich durch eine Gegend wandern, dies soll doch keinen stören. Alle die Tätowierungen ausweisen dürfen wir auch ansehen. Noch dazu die Vermumten, die gescheiter einer Arbeit nachgehen würden. Ist das die heutige Welt?

Dann gute Nacht. Lasst uns vielmehr miteinander vernünftig reden und nicht gleich alles anprangern.

Ich wünsche viel Verständnis allen die sich anständig verhalten.

robbingwood0815 PWaldner dann sollte man wohl den Judenstern auch wiederbeleben – Ihre Interpetation bezüglich der Symbolik könnte fälscher nicht liegen: Spätestens seit dem Dritten Reich haben dessen Embleme ihre frühere Bedeutung radikal vernichtet – das ist Teil des Problems – das mit Freigabe ganz bestimmt nicht zu lösen ist.

robbingwood0815 In Wehrmachtuniformen durch die Alpen defilieren hat nix mit Wandern zu tun – krasser Missbrauch – immenser Imageschaden!



Hoffentlich wird das endlich unter Strafe gestellt – diese Sogwirkung hat uns grade noch gefehlt..

PS: Historischer Rummel gehört ins Ursprungsland.

Kululu Es ist nun mal ein Teil der Geschichte man kann es drehen wie man will. Dieses Menschen haben niemanden was getan, lass sie doch in Ruhe.

Ständig diese Massregelung.

nontral Kululu @Kululu : Ob mit alten oder neuen Uniformen gewandert wird, ja, nicht mein Ding. ABER NAZISYMBOLE HABEN NICHTS ZU SUCHEN, EGAL WO. Du hast keine Ahnung was das für Zeiten waren. Meine Mutter musste unter den Nazis arbeiten. Leider kriegen die wieder Zulauf.

robbingwood0815 Kululu Die Deutsche Wehrmacht war zum grossen Glück nie unsere Bsatzungsmacht.

Muss man das jetzt unbedingt nachinszenieren?



Die Lust am «Militärerlis spielen» scheint gewissen Männern kaum auszutreiben sein – schlimm genug!

Dass NS-Deutschland nie zur Besatzungsmacht wurde – dafür hat u.v.a. mein Vater (wie so viele) in einer langen Aktivdienstzeit mitgetan. Er würde sich als begeisterter Alpinist im Grab umdrehen, sowas hören zu müssen.



Inszenierte (vorgeschobene) Naivität hilft nicht weiter.