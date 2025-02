«Kaserne ist mir vertrauter als das Bundeshaus»

Der Zuger Regierungsrat Martin Pfister am Donnerstag. KEYSTONE

Erstmals seit der Ankündigung seiner Kandidatur äussert sich Martin Pfister vor den Medien. blue News berichtet live.

Dominik Müller Sven Ziegler

10.55 Uhr Stadt- oder Land-Vertreter? Er sei ein Vertreter der urbanen Gebiete, sagt Pfister zum Abschluss. Er wohne aber in einem Dorfteil mit 1000 Einwohnern und kenne entsprechend auch dies. Damit ist die Medienkonferenz beendet. blue News begleitet das Rennen um die Nachfolge von Viola Amherd auch weiterhin eng.

10.48 Uhr Wie steht es um die Sprachkenntnisse? «Es ist klar, dass ich meine Sprachkenntnisse weiterentwickeln muss», sagt Pfister. Seine Französisch-Kenntnisse würden noch auf seine Militärzeit zurückgehen. «Ich bin aber überzeugt, dass sich dies bei einer Wahl schnell verbessern würde.»

10.38 Uhr Grösste Herausforderung im VBS? «Ich müsste bei einer Wahl sehr schnell dossierfest werden», so Pfister. Das gelte aber auch, wenn Markus Ritter gewählt würde. Die derzeit grösste Herausforderung im VBS sehe er in der Herstellung der Verteidigungsfähigkeit der Armee. «Die aktuellen Projekte müssen nun sehr schnell umgesetzt werden.»

10.36 Uhr VBS nur als Sprungbrett-Departement? «Wenn ich das VBS übernehmen würde, ist es nicht sinnvoll, nach wenigen Jahren das Departement wieder zu wechseln», sagt Pfister. Falls er gewählt würde, wolle er sich auf mindestens zwei Legislaturen als VBS-Chef verpflichten. Er könne sich grundsätzlich aber auch die Arbeit in einem anderen Departement vorstellen. Dazu stellt er aber klar: «Sollte ich jemals das Wirtschaftsdepartement führen, liesse sich das Zuger Wirtschaftsmodell niemals auf die nationale Ebene hieven.»

10.32 Uhr «Bin auch für die SVP wählbar» «Ich bin überzeugt, dass ich auch für die SVP-Fraktion wählbar bin», sagt Pfister. Er wolle aber selbstredend auch mit dem linken Lager sowie der FDP und GLP sprechen.

10.30 Uhr Wohlkampf trotz Regierungsrats-Amt Trotz Kandidatur wolle er auch seine Aufgaben als Regierungsrat weiterhin bestmöglich erfüllen. Ein Vorteil sei diesbezüglich, dass der Wahlkampf nicht lange dauern würde. Am 12. März findet die Ersatzwahl statt. «Das ist nun gleich ein Belastungstest für ein allfälliges Bundesratsamt», so Pfister.

10.25 Uhr «Unterscheide mich mit meiner Persönlichkeit von Markus Ritter» «Ich unterscheide mich mit meiner Persönlichkeit und meiner Erfahrung von Markus Ritter», sagt Pfister. Er habe aber grossen Respekt vor seinem Mitbewerber.

10.22 Uhr Hat Gerhard Pfister Sie überredet? «Gerhard Pfister und ich kennen uns gut, er ist ebenfalls ein Politiker aus Zug», sagt Pfister. Er und andere Politiker hätten ihn zu seiner Kandidatur aber lediglich ermutigt. Von Überreden könne nicht die Rede sein. Die Frage beantwortet Pfister auf Englisch – eine Sprache, in der sein Mitbewerber Markus Ritter gemäss eigenen Aussagen noch grosses Verbesserungspotenzial hat.

10.20 Uhr Tage des Schweigens «Ich habe mich vorbereitet auf den heutigen Tag und die nächsten Tage», sagt Pfister. Zudem hätten die Medienschaffenden so die Gelegenheit erhalten, sich über ihn zu informieren. Seit der Ankündigung seiner Kandidatur am Montag beantwortete er bis anhin keine Fragen.

10.15 Uhr Nur eine Alibi-Kandidatur? Ob er mit seiner Kandidatur nur seiner Partei einen Gefallen machen wolle, wird Pfister gefragt. Dieser verneint: «Das ist eine grosse Chance für mich und meinen Kanton. Das ist nicht nur eine Gefälligkeit für meine Partei.»

10.14 Uhr Dank an die Familie «Ich bedanke mich bei meiner Familie und bei meiner Partei für das Vertrauen», sagt Pfister abschliessend – auf Deutsch und Französisch. Nun haben die Medienschaffenden die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

10.13 Uhr «Ich will und kann Verantwortung übernehmen» Er wolle die kommenden Wochen nutzen, um sich mit Parlamentarier*innen zu vernetzen und sich in die Dossiers einzuarbeiten. «Ich will und kann Verantwortung übernehmen», sagt Pfister.

10.11 Uhr Kaserne statt Bundeshaus «Eine Militärkaserne fühlt sich für mich heute noch vertrauter an als das Bundeshaus», sagt Pfister, der den Rang eines Obersts innehat. Die Führung des VBS traue er sich auch in dieser geopolitisch angespannten Zeit zu.

10.08 Uhr Ein Land, das seine innere Mitte behält Er verstehe die Arbeit in einer Exekutive als rationale Aufgabe, erläutert Pfister. Wahrend seiner Zeit im Zuger Regierungsrat habe er gelernt, schnelle Entscheidungen zu treffen. «Ich stehe für eine Schweiz ein, die ihre innere Mitte behält», sagt Pfister. Als Regierungsrat sei ihm stets bewusst gewesen: «Ein wirtschaftlich starker Kanton kann auch ein sozialer Kanton sein.»

10.05 Uhr «Ich will mit viel Demut Bundesrat werden» «Mich kennen über die Kantonsgrenzen hinaus nur wenige», sagt Martin Pfister. Er freue sich darauf, dass er sich nun der Schweizer Bevölkerung vorstellen darf. Den Entscheid habe er mit der Familie und mit Freunden abgesprochen. Nun sei er sich sicher: «Ich will mit viel Demut Bundesrat werden.»

10.03 Uhr «Zeit, dass wieder ein Bundesrat aus der Zentralschweiz kommt» «Es ist nach über 20 Jahren an der Zeit, dass wieder ein Bundesrat aus der Zentralschweiz kommt», sagt Rust. Nun ergreift Pfister das Wort.

10.01 Uhr «Für die Mitte Kanton Zug war der Montag ein Freudentag» «Für die Mitte Kanton Zug war der Montag ein Freudentag», sagt Peter Rust, Präsident der Zuger Mitte-Kantonalpartei. «Wir sind stolz, dass wir Martin Pfister als Bundesrats-Kandidat nominieren durften.» Pfister sei nicht bekannt für Schnellschüsse, deshalb habe er sich mit dem Entscheid Zeit gelassen.

9.56 Uhr Martin Pfister ist eingetroffen Der Zuger Regierungsrat Martin Pfister auf dem Weg zur Medienkonferenz zu seiner Bundesrats-Kandidatur in Baar. Keystone

9.40 Uhr Die Journalisten trudeln ein Die Rathus-Schüür in Baar ZG füllt sich langsam mit Medienschaffenden. In rund 20 Minuten stellt sich hier Martin Pfister erstmals den Fragen zu seiner Bundesratskandidatur. Ort des Geschehens: Die Rathus-Schüür in Baar ZG. blue News

9.20 Uhr Herzlich willkommen! Um 10 Uhr spricht Martin Pfister erstmals über seine Bundesrats-Kandidatur. blue News berichtet live. Mehr anzeigen

Lange sieht es bei der Mitte nach einer Einer-Kandidatur von Markus Ritter aus, am Montag folgt dann doch noch ein zweiter Kandidat: Martin Pfister, Regierungsrat im Kanton Zug, will Bundesrat werden.

Will in den Bundesrat: Der Zuger Regierungsrat Martin Pfister. (Archivbild) sda

Pfister äusserte sich am Montag lediglich via Medienmitteilung. Sprechen wollte er nicht – bis jetzt. Am Donnerstag um 10 Uhr tritt er erstmals vor die Mikrofone. blue News berichtet live aus Baar und überträgt die Konferenz im Ticker und Stream.