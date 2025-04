Jetzt teilt Alt-Ständerat Minder in alle Richtungen aus

Der abgesetzte Ständerat Simon Stocker im Interview Seit Mittwoch ist Simon Stocker nicht mehr Ständerat. Das Bundesgericht kippte seine Wahl. Im Interview nimmt er Stellung. 26.03.2025

Alt-Ständerat Thomas Minder wird bei der anstehenden Neuwahl in Schaffhausen nicht mehr kandidieren. In einem scharf formulierten Flyer erklärt er seinen Rückzug – und attackiert Alles und Jeden.

Der ehemalige Ständerat Thomas Minder hat seine politische Zukunft geklärt: Er wird bei der am 29. Juni angesetzten Neuwahl in Schaffhausen definitiv nicht erneut kandidieren. In einem mehrseitigen Flyer, der derzeit an Haushalte im Kanton verteilt wird, erklärt er seinen Rückzug – und nutzt die Gelegenheit für eine scharfe Abrechnung mit seinem politischen Umfeld, wie die «Schaffhauser Nachrichten» schreiben.

«Das Bundesgericht hat sich für Neuwahlen entschieden, an welchen ich nicht mehr teilnehmen werde», schreibt Minder. Gleichzeitig kritisiert er seinen früheren politischen Gegner Simon Stocker (SP), die Staatskanzlei, den Regierungsrat, das Obergericht und die Medien.

So hätten die Medien Stockers umstrittene Wohnsituation bewusst verschwiegen, um dessen Wahl durchzusetzen und seine eigene Wiederwahl zu verhindern. Konkrete Beweise liefert er im Flyer nicht, bleibt aber in seiner Wortwahl deutlich: «Passt den Journalisten politisch etwas nicht in den Kram, so wird nicht darüber berichtet, sondern unter den Tisch gekehrt.»

Beschwerdeführer war Minders Wahlkampfhelfer

Auch der Regierungsrat wird nicht verschont. Dieser habe seiner Meinung nach «kläglich versagt», indem er die Wahl nicht ausgesetzt habe, obwohl es Zweifel an der politischen Wohnsitzberechtigung von Simon Stocker gab. Das Schaffhauser Obergericht, das Stockers Wahl zunächst bestätigt hatte, bezeichnet Minder als «dilettantisch und amateurhaft».

Lobende Worte findet er einzig für das Bundesgericht, das die Wahl im Nachgang für ungültig erklärt und damit eine Neuwahl erzwungen hatte. Stocker wirft er schliesslich vor, unterschiedliche Wohnsitze steuerlich, zivilrechtlich und politisch zu deklarieren und so gegen «fundamentale Logik» zu verstossen.

Brisant: Der Beschwerdeführer, der Stockers Absetzung initiierte, war ein Sympathisant und Wahlkampfhelfer von Thomas Minder. Recherchen vom «SonntagsBlick» haben zudem ergeben, dass die Anwaltskosten für das Verfahren an Claudio Kuster, einen engen Vertrauten von Minder, gingen.

Kuster bestreitet jegliche Verbindung zu den Rechnungen, die sich auf rund 20'000 Franken belaufen. Die Enthüllungen nähren allerdings den Verdacht, der Beschwerdeführer sei nur ein Strohmann. Ob ein Zusammenhang mit der Medienberichterstattung und dem Kandidaturverzicht Minders besteht, ist ebenfalls ungeklärt. So oder so: Ein politisches Comeback von Thomas Minder in Bern wird es offenbar nicht geben.