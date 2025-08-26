  1. Privatkunden
Einsatz im Stream Jetzt wird das abgestürzte Flugzeug aus Vierwaldstättersee geborgen

Noemi Hüsser

26.8.2025

Ende Juli ist ein Flugzeug in den Vierwaldstättersee gestürzt. Heute unternimmt die Kantonspolizei Luzern einen Bergungsversuch. blue News ist vor Ort.

Noemi Hüsser

26.08.2025, 11:38

26.08.2025, 12:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ende Juli stürzte ein Kleinflugzeug kurz nach dem Start am Flughafen Buochs in den Vierwaldstättersee. Die beiden Insassen konnten gerettet werden.
  • Heute versucht die Kantonspolizei Luzern einen Bergungsversuch.
  • Die Unfallursache ist weiterhin unklar, doch ein Aviatik-Experte hält technisches Versagen oder einen Strömungsabriss für wahrscheinlicher als Wetterprobleme.
  • Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hat eine Untersuchung eingeleitet.
Mehr anzeigen

Ende Juli kam es beim Vierwaldstättersee zu einem Flugzeugunglück. Das Kleinflugzeug liegt jetzt im See. Heute versucht die Luzerner Polizei einen Bergungsversuch.

«Das Flugzeug steckte in rund 100 Metern Tiefe mit dem Spitz im Schlick», sagt ein Sprecher der Luzerner Polizei zu blue News. Heute Morgen habe man es hochgezogen, «jetzt ist es noch etwa 15 Meter unter der Wasseroberfläche».

Die Bergungsaktion im Vierwaldstättersee hat am Dienstagmorgen begonnen.
Die Bergungsaktion im Vierwaldstättersee hat am Dienstagmorgen begonnen.
Keystone

Danach wird das Flugzeug mit Luftkissen in die Waagrechte gebracht und Löcher in die Maschine gebohrt, damit das Wasser auslaufen kann. Dies sei nötig, weil das Flugzeug eine dichte Druckkabine hat. Ohne Löcher würde das Wasser weniger gut aus der Maschine fliessen und die Kabine könnte abbrechen. Bisher laufe gemäss Polizei alles nach Plan.

Die Ausfahrt auf dem See bietet am Dienstag ungewöhnlich viel Action.
Die Ausfahrt auf dem See bietet am Dienstag ungewöhnlich viel Action.
blue News

Das Flugzeug startete am Montagmorgen, 28. Juli, um 9.39 Uhr am Flughafen Buochs mit Ziel Feuerstein (DE). Es umrundete den Bürgenstock, bevor es nur wenige Minuten nach dem Start im See landete.

Die Polizei konnte die zwei Insassen des Flugzeugs lebend retten. Der Pilot, ein 78-jähriger Österreicher, blieb unverletzt. Die Passagierin, eine 55-jährige Schweizerin, musste verletzt ins Spital.

Auffallend: Laut Daten von «Flightradar24» ist das Flugzeug bereits eine Stunde zuvor einmal gestartet. Um 8.30 Uhr hob es vom Flugplatz ab, drehte nach wenigen Minuten aber wieder um und flog in einer Schleife nach Buochs zurück.

Warum das Flugzeug abgestürzt ist, ist bisher unklar. Gegenüber blue News sagte Aviatik-Experte Hansjörg Egger nach dem Absturz, er könne sich nicht vorstellen, dass das Wetter für den Unfall verantwortlich gewesen sei. Er glaubt mehr an ein technisches Versagen oder an einen Strömungsabriss.

Maschine stürzt in den Vierwaldstättersee. «Ziemlich grobe Panne» – das sagt ein Aviatik-Experte zum Flugzeugabsturz

Maschine stürzt in den Vierwaldstättersee«Ziemlich grobe Panne» – das sagt ein Aviatik-Experte zum Flugzeugabsturz

Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hat inzwischen eine Untersuchung eröffnet.

Mehr dazu

Flugzeug stürzt in Vierwaldstättersee: Video zeigt Absturzstelle und Bergungsarbeiten

Flugzeug stürzt in Vierwaldstättersee: Video zeigt Absturzstelle und Bergungsarbeiten

Am Montagmorgen ist im Vierwaldstättersee bei Kehrsiten ein Kleinflugzeug abgestürzt. Zwei Personen wurden lebend geborgen.

28.07.2025

