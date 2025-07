Die Badi in Mendrisio soll für Ausländer geschlossen werden. Julian Stratenschulte/dpa

Eine Motion der Lega will, dass die städtische Badi in Mendrisio an Wochenenden nur noch Einheimischen offensteht. Die Forderung orientiert sich am viel kritisierten Beispiel aus Pruntrut.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Lega verlangt Zugangsbeschränkungen für die Badi Mendrisio.

Hintergrund sind Überfüllung und hohe Kosten für Steuerzahler.

Vorbild ist Pruntrut JU, wo ein ähnliches Vorgehen für Streit sorgte. Mehr anzeigen

Die Hitze lockt viele über die Grenze – und sorgt in Mendrisio TI für politische Spannungen. Mit einer Motion fordert die Lega dei Ticinesi, dass die städtische Schwimmanlage an Wochenenden und Feiertagen nur noch Einheimischen offenstehen soll.

Unterzeichner Massimiliano Robbiani und zwei weitere Gemeinderäte verweisen gegenüber dem «Corriere del Ticino» auf wachsende Beschwerden über Gedränge und lange Wartezeiten.

Jura-Gemeinde als Vorbild

Die Begründung: Die Eintrittspreise deckten die Betriebskosten der Badi bei Weitem nicht, der Grossteil werde durch lokale Steuerzahler finanziert. «Es ist nicht fair, dass jene, die hier wohnen und zahlen, am Ende keinen Platz mehr finden», heisst es in der Motion. Für den Ansturm verantwortlich gemacht werden vor allem Gäste aus dem nahen Italien.

Als Vorbild nennt die Lega den jurassischen Ort Pruntrut, der bereits ein teilweises Zutrittsverbot für Personen eingeführt hatte. Konkret dürfen nur noch Menschen mit Wohnsitz, Arbeit oder Bürgerrecht in der Schweiz ins Freibad.

Dort hatte das Vorgehen allerdings für heftige Kritik gesorgt – bis hin zur Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus, die von einem «problematischen» Schritt sprach. Die Einwohner des Dorfs wehrten sich auf blue News gegen die Vorwürfe.

