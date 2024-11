Wildlife Photographer of the Year – Eine einsame Krähe im Stadtpark verhilft diesem Basler zum Sieg Der Wildlife Photographer of the Year Award prämiert die besten Naturfotografien weltweit. In Basel sind die 100 aufregendsten Bilder ausgestellt. blue News hat den Basler Preisträger Jiří Hřebíček getroffen. 07.11.2024

C. Henggeler, A. Kammer Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der renommierte Wettbewerb Wildlife Photographer of the Year präsentiert in Basel die 100 besten Naturfotografien aus 60'000 Einsendungen weltweit.

Der Basler Fotograf Jiří Hřebíček mit tschechischen Wurzeln hat mit einem mystischen Krähen-Bild den Preis in der Kategorie «Natural Artistry» gewonnen – als Amateur-Fotograf.

Die Ausstellung läuft bis 29. Juni 2025 im Naturhistorischen Museum Basel und bietet ein umfangreiches Rahmenprogramm für Besucher aller Altersgruppen. Mehr anzeigen

Wildlife Photographer of the Year gilt als der bedeutendste Wettbewerb für Naturfotografie weltweit. Auch in seiner 60. Austragung prämiert er die erstaunlichsten und anspruchsvollsten Fotos von Tieren, Pflanzen und Landschaften.

Aus 60'000 Fotografien werden jeweils die 100 besten Bilder ausgewählt und in einer Sonderausstellung gezeigt.

Das Naturhistorische Museum Basel zeigt in der Jubiläumsausstellung «Wildlife Photographer of the Year» die weltbesten Naturfotografien exklusiv in der Schweiz.

Jiří Hřebíček: «Man muss für die Schönheit der Natur nicht weit weg reisen»

Eine Krähe auf einem Ast eines Baumes mit wenig Blättern – dunkle Farben, poetisch, melancholisch und einem Gemälde gleich: Damit hat sich der tschechische, in Basel lebende Fotograf Jiří Hřebíček am diesjährigen Wettbewerb Wildlife Photographer of the Year in die Top-100 eingereiht und in der Kategorie Komposition und Form (Natural Artistry) gewonnen – als Amateur-Fotograf, der nur zum Vergnügen mit der Kamera unterwegs ist.

Das mystische Foto wird dank einer speziellen Technik an die Grenze zum Malerischen gerückt. Jiří Hřebíček war in der Nähe seines Wohnortes im Park im Grünen (Grün 80) in Münchenstein BL unterwegs, als er die Szene mit dem Vogel beobachtete und ihn dieses Bild nicht mehr losliess.

blue News hat Wildlife-Photographer-of the-Year-Gewinner Jiří Hřebíček im Naturhistorischen Museum in Basel getroffen und mit ihm über sein Kunstwerk gesprochen. Der Hobbyfotograf erzählt: «Die Schönheit der Natur findest du vor deiner Türe. Dafür musst du nicht weit weg reisen.»

Die Ausstellung «Wildlife Photographer of the Year» läuft bis zum 29. Juni 2025 exklusiv im Naturhistorischen Museum in Basel. Ein Tipp für grosse und kleine Naturfreunde, mit reichem Rahmenprogramm.