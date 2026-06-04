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Reaktionen aus der SP «Reisende sollte man ziehen lassen»: Samira Marti über den Rücktritt von Daniel Jositsch

Philipp Dahm

4.6.2026

Samira Marti ist Nationalrätin für den Kanton Basel-Landschaft und amtiert als Co-Präsidentin der SP-Bundeshausfraktion.
Samira Marti ist Nationalrätin für den Kanton Basel-Landschaft und amtiert als Co-Präsidentin der SP-Bundeshausfraktion.
sda

Am Donnerstagnachmittag gab Daniel Jositsch seinen sofortigen Austritt aus der SP bekannt. Für die Ständeratswahlen 2027 will er erneut antreten – diesmal als Parteiloser. So fallen die Reaktionen auf seinen Rücktritt aus.

,

Philipp Dahm, Lea Oetiker

04.06.2026, 14:48

04.06.2026, 15:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Daniel Jositsch verlässt die SP per sofort.
  • Gleichzeitig kündigt er an, 2027 als Parteiloser erneut für den Zürcher Ständerat zu kandidieren.
  • Die Reaktionen auf seinen Rücktritt.
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Daniel Jositsch tritt per sofort aus der SP aus, wie er am Donnerstagnachmittag in Zürich bekannt gab. Gleichzeitig kündigt er an, 2027 als Parteiloser erneut für den Zürcher Ständerat zu kandidieren – nachdem ihn die SP-Delegiertenversammlung vor knapp einer Woche nicht mehr nominiert hatte. 

Samira Marti: «Reisende sollte man ziehen lassen»

«Reisende sollte man ziehen lassen», kommentiert Samira Marti den Abgang des Kollegen laut «20 Minuten». «Ich nehme seinen Entscheid, die Partei und die Fraktion zu verlassen, so zur Kenntnis und danke ihm für sein Engagement in der SP-Fraktion in den letzten Jahren.» 

Mattea Meyer: «Wir sind eine breite Partei»

Gegenüber «20 Minuten» äussert sich auch SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer zum Abgang von Daniel Jositsch: «Daniel Jositsch hat für sich entschieden, die SP zu verlassen. Wir nehmen das zur Kenntnis und danken ihm für die Zusammenarbeit», erklärt sie.

Zur Kritik, in der SP hätten andere Meinungen keinen Platz, sagt Meyer: «Wir sind eine breite Partei, in der von Eva Herzog bis Tamara Funiciello viele Positionen Platz haben. Was uns eint, sind unsere gemeinsamen Werte und die Freude an der Debatte.»

«Ich bedaure den Entscheid». Daniel Jositsch verlässt die SP – und kandidiert als Parteiloser

«Ich bedaure den Entscheid»Daniel Jositsch verlässt die SP – und kandidiert als Parteiloser

Jean-Daniel Strub: «Danken Jositsch für sein Engagement»

Die Zürcher SP nimmt das Aus «mit Bedauern zur Kenntnis»: «Wir danken Daniel Jositsch für sein langjähriges Engagement für die SP und für seine Arbeit als Zürcher National- und Ständerat», lässt sich Co-Präsident Jean-Daniel Strub zitieren.

Michèle Dünki-Bättig: «Den Blick nach vorne richten»

Co-Präsidentin SP Zürich Michèle Dünki-Bättig sagt demnach, ihre Partei werde «den Blick nach vorne» richten und am Ziel festhalten, den «Zürcher Ständeratssitz 2027 mit einer sozialdemokratischen Kandidatur zu verteidigen».

Statt Kapitalismus Jositsch überwunden

Auch auf Social Media gibt es erste Reaktionen: Den Kapitalismus habe die SP nicht überwunden – Jositsch dagegen schon, schreibt dieser X-User:

Dieser X-User vergleicht Jositsch scherzend mit der Deutschen Sahra Wagenknecht:

Daniel Jositsch tritt per sofort aus der SP aus

Daniel Jositsch tritt per sofort aus der SP aus

Daniel Jositsch verlässt per sofort die SP. Das gab er am Donnerstagnachmittag in Zürich bekannt.

04.06.2026

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