Karl Lüönd ist tot

Journalist Karl Lüönd ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Lüönd war Gründer der Züri-Woche und galt als Erfinder der traditionellen Dreikönigstagung.

Journalist Karl Lüönd ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Wie die Familie gegenüber dem Branchenmagazin persoenlich.com bestätigte, starb der Journalist am Montag.

Nach der Matura begann er seine Laufbahn als Freelancer beim «Luzerner Tagblatt» und arbeitete später als Korrespondent für mehrere grosse Tageszeitungen. Nach zwei Jahren an der Spitze des Züri Leu gründete er 1982 die Züri-Woche, die er über 17 Jahre lang leitete und zeitweise auch als Verleger führte.

1986 lancierte Lüönd gemeinsam mit Beat Curti die Gratiszeitung «Neues Sonntagsblatt» und übernahm deren erste Chefredaktion. Ab 1998 war er selbständig tätig und leitete bis 2005 das Medieninstitut des Verbands Schweizer Medien. Er gilt als Erfinder der Dreikönigstagung.

Neben seiner journalistischen Arbeit verfasste er rund 30 Sachbücher und Biografien, unter anderem über Emil Frey, Walter Reist, Gottlieb Duttweiler, Karl Schweri sowie namhafte Unternehmen wie den Ringier-Verlag, die Baloise und die Sterbehilfeorganisation Exit.