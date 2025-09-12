  1. Privatkunden
Zuerst waren Kürzungen geplant Vereine können vorerst aufatmen – Bundesrat will mehr J+S-Gelder

Petar Marjanović

12.9.2025

Jugend + Sport erfreut sich jedes Jahr wachsenden Interesses. Im Bild das diesjährige Pfingstlager in Wettingen im Aargau.
Jugend + Sport erfreut sich jedes Jahr wachsenden Interesses. Im Bild das diesjährige Pfingstlager in Wettingen im Aargau.
Keystone

Der Bundesrat will das Sportförderprogramm Jugend+Sport mit zusätzlichen 48 Millionen Franken stützen. Grund ist die stark gestiegene Nachfrage nach Kursen und Lagern, die den bisherigen Kredit sprengt.

Petar Marjanović

12.09.2025, 15:40

12.09.2025, 16:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Bundesrat erhöht den Kredit für Jugend+Sport um insgesamt 48 Millionen Franken, um Kürzungen bei Kursen und Lagern zu verhindern.
  • Grund sind stark steigende Teilnehmerzahlen, die das bisherige Budget von 115 Millionen bereits 2025 überlasten.
  • Jugendorganisationen wie die Jubla begrüssen den Entscheid, fordern aber Planungssicherheit über 2026 hinaus.
Mehr anzeigen

Der Bundesrat will den Kredit für das Sportförderprogramm Jugend+Sport (J+S) erhöhen. Für das laufende Jahr sind zusätzlich 20 Millionen Franken vorgesehen, für 2026 weitere 28 Millionen. Insgesamt werden damit 48 Millionen Franken mehr bereitgestellt, damit die Subventionen für Lager und Kurse nicht gekürzt werden müssen.

Noch im Juli hatte das Bundesamt für Sport (Baspo) angekündigt, dass bei gleichbleibendem Kredit die Beiträge ab 2026 um 20 Prozent gesenkt werden müssten.

Daraufhin meldeten zahlreiche Vereine ihre Angebote noch für Ende 2025 an. Der Andrang war so gross, dass das Budget von 115 Millionen Franken bereits in diesem Jahr nicht mehr reicht.

Jährlich nehmen über 680'000 Kinder und Jugendliche an J+S-Kursen und -Lagern teil. Das Programm gilt damit als wichtigstes Instrument der Sportförderung in der Schweiz. Gründe für das Wachstum sind neben dem Bevölkerungsanstieg auch die Aufnahme neuer Sportarten und ein Nachholeffekt nach der Pandemie.

Die Jungwacht Blauring Schweiz begrüsst die Aufstockung. Co-Präsident Luca Belci sagte, die Beiträge seien zentral, damit Lager und Kurse für alle zugänglich blieben. «Wir danken dem Bundesrat für dieses wichtige Signal und erwarten nun, dass auch das Parlament die Erhöhung mitträgt. Entscheidend ist zudem, dass die Finanzierung über 2026 hinaus gesichert wird», sagt Belci weiter.

