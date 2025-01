Vermutlich mit einer Spielzeugwaffe haben Jugendliche in Lachen SZ drei Primarschüler bedroht. (Symbolbild). Bild: sda

Mehrere Jugendliche haben in Lachen SZ drei Primarschüler mit einer Schusswaffe bedroht. Wahrscheinlich war es eine Spielzeugwaffe. Es könnte dennoch ein Fall für die Jugendstaatsanwaltschaft werden.

Carsten Dörges Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Drei Primarschülerwurden in Lachen SZ von maskierten Jugendlichen angehalten und mit einer Schusswaffe bedroht.

Es soll sich dabei wohl um eine Spielzeugwaffe gehandelt haben.

Dennoch könnte es ein Fall für die Jugendstaatsanwaltschaft werden. Mehr anzeigen

Ein mutmasslicher Scherz könnte für mehrere Jugendliche ein böses Nachspiel haben. Wie der «Bote» berichtet, wurden drei Primarschüler in Lachen SZ von maskierten Jugendlichen angehalten und mit einer Schusswaffe bedroht. Wahrscheinlich handelte es sich dabei um eine Spielzeugwaffe, wie der Schulleiter der Sek 1 March Lachen in einem Elternbrief mitteilte. «Wir verurteilen dieses, von den Jugendlichen wohl als Scherz gedachte, inakzeptable Verhalten aufs Schärfste», heisst es weiter in dem Elternbrief.

Auf der Suche nach den Tätern

Wie der «Bote» weiter schreibt, hätten nach Angaben von Polizeisprecher Roman Gisler zwei Personen auf dem Polizeiposten vorgesprochen, Anzeige wurde aber wohl noch nicht erstattet. Seines Wissens habe man auch noch keinen der Täter ausfindig machen können. Der zuständige Jugendsachbearbeiter stehe jedoch in Kontakt mit den Schulen und den Schulsozialarbeitern.

Sollten die Täter ausfindig gemacht werden, wäre das ein Fall für die Jugendstaatsanwaltschaft.