Polizeihundes Erol konnte den Dieb fassen. Polizei St. Gallen

Nach einem Einbruch in eine Autogarage an der Rütistrasse hat die Kantonspolizei St. Gallen einen 16-jährigen Franzosen festgenommen. Polizeihund Erol spürte ihn im Unterholz auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach einem nächtlichen Einbruch in einer Autogarage hat die Kantonspolizei St. Gallen in der Nacht auf Dienstag einen 16-jährigen Franzosen festgenommen.

Der Jugendliche soll mit Komplizen drei Autos gestohlen haben.

Polizeihund Erol spürte ihn im Unterholz auf. Mehr anzeigen

In der Nacht auf Dienstag hat die Kantonspolizei St. Gallen einen 16-jährigen Franzosen festgenommen, der nach einem Einbruch in eine Autogarage in Ermenswil SG an der Rütistrasse auf der Flucht war, heisst es in einer Mitteilung.

Der Jugendliche soll zusammen mit weiteren bislang unbekannten Tätern drei Fahrzeuge entwendet haben, einen weissen Porsche Boxster, einen grauen BMW 530d und einen grauen Audi Q3.

Kurz vor Mitternacht war der Polizei gemeldet worden, dass in die Garage eingebrochen worden sei. Die Täterschaft hatte laut bisherigen Erkenntnissen gewaltsam ein Fenster eines Bürocontainers geöffnet, mehrere Fahrzeugschlüssel entwendet und anschliessend die Autos gestohlen.

Im Rahmen einer grossangelegten Fahndung wurde der BMW im Bereich Joneren aufgefunden. Der mutmassliche Fahrer, der 16-Jährige, flüchtete zu Fuss, konnte jedoch mit Hilfe des Polizeihundes Erol im Unterholz festgenommen werden.

Der Porsche wurde später von der Kantonspolizei Schwyz nahe der A15 bei Tuggen sichergestellt, der Audi Q3 von der Kantonspolizei Zürich verlassen auf der A4 aufgefunden. Die Täter dieser beiden Fahrzeuge sind noch flüchtig.

An dem Einsatz waren neben mehreren Patrouillen und Fachdiensten der Kantonspolizei St. Gallen auch die Kantonspolizeien Schwyz und Zürich sowie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) beteiligt.