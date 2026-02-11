Sek-Schüler haben im Umgang mit Künstlicher Intelligenz eine rechtliche Grenze überschritten. Elisa Schu/dpa

Sek-Schüler manipulierten Bilder von Mitschülerinnen und verschickten sie weiter. Auch Minderjährige können in der Schweiz strafrechtlich belangt werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mehrere Schüler einer Sekundarschule erstellten mithilfe von KI Nacktbilder von Mitschülerinnen und verschickten diese.

Der Vorfall aus dem vergangenen Jahr wird von der kantonalen Jugendanwaltschaft untersucht.

Rechtsexperten weisen darauf hin, dass die Herstellung und Verbreitung solcher Bilder – auch wenn sie KI-generiert sind – eine schwere Straftat darstellen kann. Mehr anzeigen

Mehrere Schüler einer Sekundarschule in der Deutschschweiz haben mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz sexualisierte Fake-Nacktbilder von Mitschülerinnen erstellt – ohne deren Einverständnis. Anschliessend wurden die manipulierten Bilder über Snapchat an weitere Jugendliche verschickt, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Der Vorfall ereignete sich bereits im vergangenen Jahr, wie Dokumente belegen, die der Zeitung vorliegen. Um die betroffenen Teenager im Alter zwischen 12 und 14 Jahren zu schützen, wird der genaue Ort nicht genannt. Inzwischen ist der Fall bei der kantonalen Jugendanwaltschaft gelandet. Es läuft ein Verfahren.

Rechtsexperten sprechen von einer potenziell schweren Straftat. «Wenn Nacktbilder heimlich, also ohne Einverständnis der Betroffenen, hergestellt oder an Dritte verschickt werden, kann dies strafbar sein», wird Martin Wyss, Rechtsanwalt und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Zürich vom «Tages-Anzeiger» zitiert.

Auch Jugendliche sind strafmündig

Noch gravierender sei die Situation, wenn Minderjährige betroffen sind. «Wenn es sich um Bilder von unter 18-Jährigen handelt, kann dies unter das Verbot der Herstellung und Verbreitung von Kinderpornografie fallen», so Wyss. Dabei spiele es keine Rolle, ob das Bild echt sei oder mithilfe von KI erzeugt wurde.

Auch Jugendliche können zur Verantwortung gezogen werden. In der Schweiz gilt man ab zehn Jahren als strafmündig. Das Verbot der Herstellung und Verbreitung entsprechender Inhalte betrifft somit nicht nur Erwachsene, sondern auch Schülerinnen und Schüler.