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In Allaman VD Jugendlicher (15) bei Gleisüberquerung von Zug erfasst und verstorben

Sven Ziegler

9.4.2026

Zum Unfall kam es am Bahnhof Allaman VD.
Zum Unfall kam es am Bahnhof Allaman VD.
Screenshot Google Maps

Am Mittwochabend kam ein junger Mann ums Leben, nachdem er am Bahnhof Allaman von einem Zug erfasst worden war. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen.

Redaktion blue News

09.04.2026, 11:28

Am Mittwoch gegen 19.50 Uhr, wurde die Polizeizentrale des Kantons Waadt (CVP) darüber informiert, dass ein junger Mann soeben am Bahnhof Allaman der SBB von einem Zug erfasst worden war.

Aus noch ungeklärten Gründen überquerte ein 15-jähriger Junge, der zu einer Gruppe Jugendlicher am Bahnhof gehörte, die Gleise. Er wurde daraufhin von einem direkt in Richtung Lausanne fahrenden Zug erfasst. Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte verstarb der Schweizer Staatsbürger, der in der Gegend wohnte, noch an der Unfallstelle.

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und die diensthabende Staatsanwältin leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Sie übertrug die Ermittlungen der Kantonspolizei Waadt.

Im Einsatz standen zahlreiche Kräfte, darunter auch Personal der SBB-Feuerwehr. 