Die Berner Polizei informiert am Freitag über das Raserdelikt. (Symbolbild) Imago

Anfangs März wurde ein Auto in einer 30er-Zone in Biel mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Der Lenker konnte ermittelt werden und wird sich vor der Justiz zu verantworten haben.

Am Sonntag, 9. März, wurde im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung am Mösliweg in Biel ein Auto mit massiv überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Die Geschwindigkeit des Fahrzeuges betrug nach Abzug der gesetzlichen Toleranz 84 km/h.Erlaubt sind auf dem betreffenden Streckenabschnitt maximal 30 km/h.

In der Folge konnte der mutmassliche Lenker ermittelt und angehalten werden. Der 16-Jährige zeigte sich anlässlich der Einvernahme geständig, das Fahrzeug zum besagten Zeitpunkt gelenkt zu haben.

Der Beschuldigte wird sich vor der Justiz zu verantworten haben, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag in einer Mitteilung schreibt.