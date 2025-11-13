  1. Privatkunden
Vom Aargau bis ins Baselbiet Jugendlicher Autodieb fährt BMW auf der Flucht zu Schrott

Stefan Michel

13.11.2025

Auf der Flucht demoliert einer der beiden mutmasslichen Autodiebe den BMX X4 und wird wenig später festgenommen – genau wie der zweite Täter, der den X6 verschrottet.
Auf der Flucht demoliert einer der beiden mutmasslichen Autodiebe den BMX X4 und wird wenig später festgenommen – genau wie der zweite Täter, der den X6 verschrottet.
Kantonspolizei Aargau

Die Polizei verfolgt zwei Autos mit gestohlenen Nummernschildern vom Aargau bis ins Baselbiet Bei der Festnahme zeigt sich: Auch die Autos sind geklaut – und die mutmasslichen Täter erst 17 und 19 Jahre alt.

Stefan Michel

13.11.2025, 16:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwei Männer werden in Hunzenschwil AG beim Diebstahl von Nummernschildern beobachtet und fliehen in zwei BMWs vor der anrückenden Polizei.
  • Über die Autobahn flüchten die mutmasslichen Diebe bis in den Kanton Basel-Landschaft. Nach der Ausfahrt Diegten BL verunfallen beide, versuchen zu Fuss zu entkommen und werden verhaftet.
  • Beide mutmasslichen Täter stammen aus Frankreich, der eine ist 17, der andere 19 Jahre alt.
Mehr anzeigen

Ein Gebrauchtwagenhändler im aargauischen Hunzenschwil bemerkt kurz nach Mitternacht, dass Männer Nummernschilder von einem seiner Fahrzeuge abschrauben. Er ruft die Polizei, die wenig später die Verfolgung von zwei BMWs aufnimmt, in denen die mutmasslichen Diebe sitzen. 

Das Haltezeichen der Polizeistreife missachten die beiden Lenker und fahren auf die Autobahn A2 durch den Kanton Solothurn bis ins Baselbiet. Inzwischen stossen Beamte der Kapo Basel-Landschaft hinzu. Bei der Ausfahrt Diegten BL fahren die Flüchtigen, der eine in einem BMW X4, der andere in einem X6, von der Autobahn ab, woraufhin der X4 verunfallt. 

Der Fahrer versucht zu Fuss zu flüchten. Kurz darauf nehmen Polizeibeamte den Mann fest. Wenig später entdecken Polizist*innen den X6 mit platten Reifen in Liestal BL. In der Nähe können sie auch dem zweiten Fahrer in Handschellen legen. 

Fluchtautos sind ebenfalls gestohlen 

Noch in der Nacht der Verfolgungsjagd finden die Beamten heraus, dass die beiden BMW in Oberentfelden AG gestohlen worden sind – sieben Kilometer von Hunzenschwil entfernt, wo die mutmasslichen Täter die Autoschilder abgeschraubt haben. 

Und es zeigt sich: Die beiden Autodieben sind jung – der eine ist 17, der andere 19 Jahre alt. Beide stammen aus Frankreich. Die Kantonspoolizei Aargau hat die beiden jungen Männer für weitere Abklärungen mitgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

