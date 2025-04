Jugendlicher stirbt in Aargauer Klinik – leitende Ärzte angeklagt

Die Staatsanwaltschaft hat die Anklage beim Bezirksgericht Brugg eingereicht. Kanton Aargau

Ein Patient verletzt sich in der Klinik mehrfach schwer – und stirbt. Nun stehen zwei Ärzte im Fokus der Justiz: Die Anklage wirft ihnen vor, Schutzmassnahmen unterlassen zu haben, obwohl das Risiko bekannt war.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei ehemalige leitende Ärzte der Psychiatrischen Dienste Aargau wurden wegen vorsätzlicher respektive fahrlässiger Tötung durch Unterlassen angeklagt.

Im Jahr 2020 ist ein 17-jähriger Patient infolge mehrfacher Selbstverletzungen in der Klinik verstorben.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Ärzten vor, trotz Kenntnis des hohen Selbstgefährdungspotenzials keine ausreichenden Schutzmassnahmen getroffen und damit den Tod des Patienten mitverursacht zu haben. Mehr anzeigen

Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach hat gegen zwei ehemalige leitende Ärzte der Psychiatrischen Dienste Aargau Anklage erhoben. Im Zentrum steht der Tod eines Patienten, der sich im Jahr 2020 während eines Klinikaufenthalts mehrfach selbst schwere Verletzungen zugefügt hatte und später daran verstarb.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Ärzten vor, ungenügende Schutzmassnahmen getroffen zu haben, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Es wurde Anklage wegen vorsätzlicher beziehungsweise fahrlässiger Tötung durch Unterlassen erhoben.

Im Jahr 2020 hatte sich ein junger Patient während eines stationären Aufenthalts wiederholt selbst schwere Verletzungen zugefügt und war später im Universitätsspital Zürich an den Folgen verstorben. Gemäss Staatsanwaltschaft haben die Ärzte unzureichend auf das Verhalten des Patienten reagiert und dadurch dessen Tod mitverursacht.

Wiederholte Selbstverletzungen mit tödlichen Folgen

Im November 2020 trat der damals 17-jährige Patient freiwillig in die psychiatrische Klinik ein. Aufgrund einer raschen Verschlechterung seines psychischen Zustands wurde kurz darauf eine fürsorgerische Unterbringung angeordnet, die gerichtlich bestätigt wurde. Anlass dafür waren unter anderem eine Zwangsstörung und ein erhöhtes Risiko der Selbstverletzung.

In den Wochen vor dem Vorfall liess sich der junge Mann mehrfach absichtlich rückwärtsfallen, wobei er sich zunehmend schwere Kopfverletzungen zuzog. Die Klinik dokumentierte unter anderem auch eine Serie von Stürzen, die sich in kurzer Abfolge ereigneten.

Am 30. Dezember 2020 wurde der Patient regungslos im Zimmer aufgefunden, nachdem er sich zuvor erneut mehrfach fallen gelassen hatte. Er wurde notfallmedizinisch versorgt und per Helikopter ins Universitätsspital Zürich überführt, wo er wenige Tage später an den Folgen eines schweren Schädel-Hirn-Traumas verstarb.

Pflichtverletzung trotz Kenntnis der Gefahrenlage

Gestützt auf ein eingeholtes psychiatrisches Fachgutachten geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass eine engmaschige Betreuung in diesem Fall zwingend erforderlich gewesen wäre. Die beschuldigte Oberärztin soll trotz Kenntnis des Selbstverletzungsrisikos und der wiederholten Stürze keine ausreichenden Massnahmen zum Schutz des Patienten getroffen haben.

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft nahm sie damit bewusst in Kauf, dass der Patient tödliche Verletzungen erleiden könnte. Ihr wird die vorsätzliche Tötung durch Unterlassen des Patienten vorgeworfen.

Dem mitangeklagten leitenden Oberarzt, dem die Beschuldigte unterstellt war, wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Er soll die Gefahrenlage zwar erkannt und dokumentiert, jedoch pflichtwidrig unterlassen haben, notwendige Schutzmassnahmen längerfristig anzuordnen oder durchzusetzen.

Anklage wegen vorsätzlicher und fahrlässiger Tötung

Die Staatsanwaltschaft beantragt im Rahmen der Anklage eine unbedingte Freiheitsstrafe von sechs Jahren gegen die Oberärztin sowie eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren gegen den leitenden Oberarzt. Die Anklage wurde beim zuständigen Bezirksgericht eingereicht.

Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für beide beschuldigten Personen die Unschuldsvermutung.