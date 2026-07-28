Jumbo verkauft diesen Sommer kein Grossfeuerwerk. Auch Aldi und Lidl setzen rund um den 1. August nur noch auf kleinere Pyro-Artikel.

Darum geht’s Jumbo verkauft diesen Sommer kein Grossfeuerwerk zum 1. August, Aldi und Lidl setzen schon länger nur noch auf kleinere Knaller.

Grund sind Hitze, Trockenheit und zunehmende regionale Feuerverbote.

Wer Feuerwerk kauft oder importiert, muss die lokalen Regeln und Bewilligungspflichten beachten.

In den allermeisten Kantonen und Regionen gilt ein Feuerverbot. Zusammenfassung erstellt mit

Wenige Tage vor dem 1. August wird das Angebot an lautem Feuerwerk in den Schweizer Regalen dünner. Jumbo verzichtet diesen Sommer komplett auf den Verkauf von Grossfeuerwerk.

Eine entsprechende Infotafel hing zum Beispiel im Einkaufszentrum in Lyssach BE. Ausschlaggebend seien «unter anderem die anhaltend hohen Temperaturen sowie die zunehmenden regionalen Einschränkungen und Verbote», teilt die Medienstelle des Detailhändlers mit.

Andere Ketten gingen diesen Schritt schon früher. Aldi Suisse verkauft nach eigenen Angaben seit 2023 «zum 1. August schweizweit nur noch Kleinstfeuerwerk der Kategorie 1».

Auch Lidl Schweiz verzichtet laut Medienstelle «bereits seit Längerem konsequent auf den Verkauf von Grossfeuerwerk der Kategorien 2 und 3» und setzt stattdessen auf Tischbomben und Wunderkerzen.

Lidl appelliert an Eigenverantwortung

Wie stark sich dieser Rückzug auf die Verkäufe auswirkt, bleibt offen. Weder Jumbo noch Aldi noch Lidl nennen Zahlen. Zu umsatzrelevanten Angaben äussere man sich grundsätzlich nicht, heisst es übereinstimmend.

Immerhin hält Lidl fest, das Kleinstfeuerwerk werde gezielt nur als zeitlich begrenzte Aktionsware angeboten und erfreue sich bei der Kundschaft «grosser Beliebtheit».

Wichtig ist dabei der Unterschied zwischen Verkauf und Gebrauch. Ein kantonales oder kommunales Abbrennverbot sei in der Regel kein Verkaufsverbot, betont Lidl.

Entscheidend sei nicht der Kaufort, sondern wo und wann gezündet wird. Der Detailhändler appelliert daher an die Eigenverantwortung der Kundschaft, sich zu informieren: «Wir setzen voraus, dass sich diese vor dem Abbrennen über die am 1. August lokal geltenden Vorschriften informieren und diese strikt einhalten.»

Feuerverbot in fast allen Kantonen

Mehrere Kantone und Regionen haben bis am 28. Juli ein «absolutes Feuerverbot» beschlossen. Davon betroffen ist nicht nur das Feuerwerk, sondern auch der gemütliche Grillabend im eigenen Garten. Die Kantonspolizeien handhaben das Verbot strikt.

Hier gilt ein Feuerverbot Die allermeisten Kantone haben ein Feuerverbot beschlossen. Die Liste aller Regionen wird auf der Website des Bundesamt für Umwelt unter Waldbrandgefahr.ch veröffentlicht. Auch der Tierschutz sammelt Daten zum Feuerwerksverbot auf der Website.

Im Kanton St. Gallen wurden in den vergangenen zwei Wochen rund 40 Verstösse festgestellt. Eine 47-jährige Frau ignorierte das Verbot in Niederuzwil SG und musste die Feuerwehr rufen, weil ein kleines Feuer ausser Kontrolle geriet.

Eine 47-jährige Frau ignorierte im Wald das Feuerverbot. Kantonspolizei St. Gallen

Am Dienstag meldete sich zudem der Bund zu Wort. Wer Feuerwerk importiert, braucht laut dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) grundsätzlich eine Einfuhrbewilligung der Bundespolizei Fedpol – auch bei Online-Käufen. Im gewöhnlichen Reiseverkehr sind bis 2,5 Kilogramm brutto pro Person bewilligungsfrei, sofern die Ware in der Schweiz überhaupt erlaubt ist.

Am Boden explodierende Kracher, Böller und Petarden dürfen gar nicht erst eingeführt werden. Verbotene Ware wird sichergestellt, die Widerhandlung angezeigt. Und selbst erlaubtes Feuerwerk darf wegen der lokalen Feuerverboten nicht überall gezündet werden.

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