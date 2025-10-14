  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Polizei warnt vor Sekundenschlaf Junge Lenkerin (18) nickt am Steuer ein und prallt gegen Leitplanke

Petar Marjanović

14.10.2025

Beim Sekundenschlaf-Unfall wurde niemand verletzt.
Beim Sekundenschlaf-Unfall wurde niemand verletzt.
KAPO AG

Kurz vor Birmenstorf ist in der Nacht auf Montag eine 18-Jährige am Steuer eingenickt – und in die Leitplanke gekracht. Sie blieb unverletzt, musste aber den Führerausweis abgeben.

Petar Marjanović

14.10.2025, 11:52

Eine 18-jährige Autofahrerin ist in der Nacht auf Montag auf der A1 bei Birmenstorf verunfallt. Kurz nach zwei Uhr nickte sie am Steuer ein und verlor die Kontrolle über ihr Auto.

Das Fahrzeug prallte kurz vor der Verzweigung Birrfeld gegen die Mittelleitplanke. Die junge Frau kam mit dem Schrecken davon, verletzt wurde niemand. Am Auto und an der Strasseneinrichtung entstand Sachschaden.

Die Polizei vermutet Übermüdung als Ursache und nahm der Fahrerin den Führerausweis vorläufig ab. Die Kantonspolizei mahnt, bei Anzeichen von Müdigkeit eine Pause einzulegen und sich nicht übermüdet ans Steuer zu setzen.

Die Kantonspolizei Aargau nahm der Fahrerin das Billett an Ort und Stelle ab.
Die Kantonspolizei Aargau nahm der Fahrerin das Billett an Ort und Stelle ab.
KAPO AG

Meistgelesen

Trump ziert Magazin-Cover – und regt sich auf +++ Obama spricht über Einsatz der Nationalgarde
Erster Etappensieg für Anleger – Bauchlandung für Bund
Im Ausland gefeiert, doch daheim läuft es für Trump gar nicht rund
Drei Tote in Gaza bei Angriff Israels trotz Waffenruhe
Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter verliert einen ihrer Brüder