Neue PerspektiveJunge Talente gestalten das Bundesratsfoto 2026
31.12.2025 - 13:20
Das Bundesratsfoto 2026 wurde von Fotografie-Studierenden erstellt, die eine frische Perspektive auf den Bundesrat bieten. Das Projekt zeigt die Bedeutung der jungen Generation und ihrer kreativen Fähigkeiten.
Redaktion blue News
31.12.2025, 13:20
31.12.2025, 13:32
Das Bundesratsfoto 2026 ist da.
Es wurde von vier Schweizer Studierenden der Berufsfachschule Vevey gestaltet, die sich selbst im Bild verewigt haben.
Das Bundesratsfoto für das Jahr 2026 wurde von einer Gruppe junger Fotografie-Studierender gestaltet, teilt die Bundeskanzlei mit.
Bundespräsident Guy Parmelin, der das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung leitet, beauftragte die Berufsfachschule Vevey mit der Umsetzung des Projekts: Vier Studierende, Nathan Bugniet, Eileen Fraefel, Samantha Keller und Léo Margueron, wurden ausgewählt, um ihre spezifischen Fähigkeiten in das Projekt einzubringen.
Unterstützt von ihren Lehrpersonen entwickelten sie ein Konzept, das den Bundesrat als kollegiales Gremium authentisch darstellt, so die Bundeskanzlei. Die Aufnahme fand im Salon de la Présidence statt, einem Raum neben dem Sitzungszimmer des Bundesrats.
Studierende im Bild
Die sieben Bundesratsmitglieder und der Bundeskanzler wurden gemeinsam fotografiert, um die Einheit des Gremiums zu betonen. Zusätzlich sind die vier Studierenden auf einem separaten Foto zu sehen, was den kreativen Prozess und die Zusammenarbeit sichtbar machen soll.
Neben der fotografischen Umsetzung waren auch andere Aspekte des Projekts in den Händen von Auszubildenden. Lernende der Bundeskanzlei und des WBF unterstützten das Test-Shooting als Statisten. Ein Mediamatik-Lernender der Bundeskanzlei produzierte ein Video, das einen Blick hinter die Kulissen der Fotoerstellung bietet.
Das offizielle Foto wurde in einer Auflage von 35'000 Exemplaren gedruckt und ist auf der Website www.admin.ch verfügbar. Dort kann es heruntergeladen oder bestellt werden.
