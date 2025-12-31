  1. Privatkunden
Neue Perspektive Junge Talente gestalten das Bundesratsfoto 2026

ai-scrape

31.12.2025 - 13:20

Das Bundesratsfoto 2026 wurde von Fotografie-Studierenden erstellt, die eine frische Perspektive auf den Bundesrat bieten. Das Projekt zeigt die Bedeutung der jungen Generation und ihrer kreativen Fähigkeiten.

Redaktion blue News

31.12.2025, 13:20

31.12.2025, 13:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Bundesratsfoto 2026 ist da.
  • Es wurde von vier Schweizer Studierenden der Berufsfachschule Vevey gestaltet, die sich selbst im Bild verewigt haben.
Mehr anzeigen

Das Bundesratsfoto für das Jahr 2026 wurde von einer Gruppe junger Fotografie-Studierender gestaltet, teilt die Bundeskanzlei mit.

Bundespräsident Guy Parmelin, der das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung leitet, beauftragte die Berufsfachschule Vevey mit der Umsetzung des Projekts: Vier Studierende, Nathan Bugniet, Eileen Fraefel, Samantha Keller und Léo Margueron, wurden ausgewählt, um ihre spezifischen Fähigkeiten in das Projekt einzubringen.

Von links nach rechts: Bundeskanzler Viktor Rossi (GLP), Bundesräte Beat Jans (SP), Albert Rösti (SVP) und Ignazio Cassis (FDP), Bundespräsident Guy Parmelin (SVP), Bundesrätinnen Karin Keller-Sutter (FDP) und Elisabeth Baume-Schneider (SP), Bundesrat Martin Pfister (Die Mitte).
Von links nach rechts: Bundeskanzler Viktor Rossi (GLP), Bundesräte Beat Jans (SP), Albert Rösti (SVP) und Ignazio Cassis (FDP), Bundespräsident Guy Parmelin (SVP), Bundesrätinnen Karin Keller-Sutter (FDP) und Elisabeth Baume-Schneider (SP), Bundesrat Martin Pfister (Die Mitte).
Bundeskanzlei

Unterstützt von ihren Lehrpersonen entwickelten sie ein Konzept, das den Bundesrat als kollegiales Gremium authentisch darstellt, so die Bundeskanzlei. Die Aufnahme fand im Salon de la Présidence statt, einem Raum neben dem Sitzungszimmer des Bundesrats.

Studierende im Bild

Die sieben Bundesratsmitglieder und der Bundeskanzler wurden gemeinsam fotografiert, um die Einheit des Gremiums zu betonen. Zusätzlich sind die vier Studierenden auf einem separaten Foto zu sehen, was den kreativen Prozess und die Zusammenarbeit sichtbar machen soll.

Von links nach rechts: Bundeskanzler Viktor Rossi (GLP), Bundesräte Beat Jans (SP), Albert Rösti (SVP) und Ignazio Cassis (FDP), Bundespräsident Guy Parmelin (SVP), Bundesrätinnen Karin Keller-Sutter (FDP) und Elisabeth Baume-Schneider (SP), Bundesrat Martin Pfister (Die Mitte).
Von links nach rechts: Bundeskanzler Viktor Rossi (GLP), Bundesräte Beat Jans (SP), Albert Rösti (SVP) und Ignazio Cassis (FDP), Bundespräsident Guy Parmelin (SVP), Bundesrätinnen Karin Keller-Sutter (FDP) und Elisabeth Baume-Schneider (SP), Bundesrat Martin Pfister (Die Mitte).
Bundeskanzlei

Neben der fotografischen Umsetzung waren auch andere Aspekte des Projekts in den Händen von Auszubildenden. Lernende der Bundeskanzlei und des WBF unterstützten das Test-Shooting als Statisten. Ein Mediamatik-Lernender der Bundeskanzlei produzierte ein Video, das einen Blick hinter die Kulissen der Fotoerstellung bietet.

Von links nach rechts: Bundeskanzler Viktor Rossi (GLP), Bundesräte Beat Jans (SP), Albert Rösti (SVP) und Ignazio Cassis (FDP), Bundespräsident Guy Parmelin (SVP), Bundesrätinnen Karin Keller-Sutter (FDP) und Elisabeth Baume-Schneider (SP), Bundesrat Martin Pfister (Die Mitte).
Von links nach rechts: Bundeskanzler Viktor Rossi (GLP), Bundesräte Beat Jans (SP), Albert Rösti (SVP) und Ignazio Cassis (FDP), Bundespräsident Guy Parmelin (SVP), Bundesrätinnen Karin Keller-Sutter (FDP) und Elisabeth Baume-Schneider (SP), Bundesrat Martin Pfister (Die Mitte).
Bundeskanzlei

Das offizielle Foto wurde in einer Auflage von 35'000 Exemplaren gedruckt und ist auf der Website www.admin.ch verfügbar. Dort kann es heruntergeladen oder bestellt werden.

Endlich Wunschplatz im Zug: So funktioniert die neue Sitzplatz-Reservation der SBB

Endlich selbst den Sitzplatz auswählen: Die SBB haben ihre App aktualisiert und bieten in ersten Zügen eine grafische Sitzplatzreservation an. Vorerst ist die Neuerung allerdings nur auf ausgewählten Verbindungen verfügbar.

Mehrere Feuerwehren bei Brand in Sarmenstorf vor Ort

Am Weihnachtsabend kam es in Sarmenstorf zu einem Brand in einem Dreifamilienhaus. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz, eine Person wurde leicht verletzt.

Cédric Wermuth reagiert auf E-Mail-Ärger

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth räumte während der Debatte ein, dass die eingesetzten Kampagneninstrumente «nicht sehr ‹amused›» aufgenommen worden seien und man darüber streiten könne.

Endlich Wunschplatz im Zug: So funktioniert die neue Sitzplatz-Reservation der SBB

Mehrere Feuerwehren bei Brand in Sarmenstorf vor Ort

Cédric Wermuth reagiert auf E-Mail-Ärger

