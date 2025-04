badnews88

Jetzt muss es wieder der Bürger, der Demokrat richten, was die Medien

seit Jahren versäumen: auf den Tisch zu hauen und Fraktur zu reden und

zu schreiben. Wo in aller Welt sind die Stellungnahmen und die eindeutigen Kommentare gegen all die Angriffe von Rechts ? Die Rechtspopulisten führen doch die Demokratie und deren Presse an der Nase herum !



Alles und Jedes was von Rechtspopulisten verbrochen wird, bekommt einen riesen Raum in den Medien. Aber man findet keine Stellungnahmen dagegen.



Bestes Beispiel Le Pen: alle Rechten jammern , wo ist eigentlich der Beitrag,

der mal aufzeigt, wie gerecht u. angemessen dieses Urteil ist , eine Politikerin, die Millionen ergaunert hat !