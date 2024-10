Das Unfallauto im Wald zwischen Kölliken AG und Gretzenbach SO. Keystone

Ein junger Autofahrer hat am Dienstagabend die Kontrolle über sein Auto verloren. Das Auto erlitt Totalschaden.

SDA

Ein junger Autofahrer hat sich am Dienstagabend in Gretzenbach SO bei einem Selbstunfall leicht verletzt. Sein Auto musste mit Totalschaden abgeschleppt werden, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte.

Der 21-Jährige sei um etwa 21.20 Uhr auf der Schönenwerderstrasse von Kölliken AG in Richtung Gretzenbach unterwegs gewesen, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. Das Auto schleuderte über die Gegenfahrbahn und kam an einer Waldböschung, auf der Seite liegend, zum Stillstand, wie die Polizei schreibt.

Der Mann habe sein Auto mit leichten Verletzungen selbständig verlassen können und sei vom Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Spital gebracht worden.

roch, sda