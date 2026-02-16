  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Katze «aus religiösen Gründen» ausgewichen Junger Mann (20) schrottet BMW und beschwert sich vor Gericht

Sven Ziegler

16.2.2026

Der BMW wurde bei dem Unfall komplett zerstört.
Der BMW wurde bei dem Unfall komplett zerstört.
Kapo Aargau

Ein 20-Jähriger verlor im November 2025 in Aarburg die Kontrolle über einen stark motorisierten BMW und verursachte einen Totalschaden. Das Obergericht Aargau bestätigt nun die Beschlagnahmung des Fahrzeugs und seiner elektronischen Daten.

Sven Ziegler

16.02.2026, 08:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 20-Jähriger verursachte im November 2025 in Aarburg einen Selbstunfall mit einem BMW.
  • Die Staatsanwaltschaft liess das Unfallauto samt elektronischen Aufzeichnungsgeräten beschlagnahmen.
  • Das Obergericht Aargau weist die Beschwerde des Lenkers ab und bestätigt die Zwangsmassnahmen.
Mehr anzeigen

Nach einem Selbstunfall im aargauischen Aarburg muss ein 20-jähriger Lenker die Beschlagnahmung des von ihm gefahrenen BMW hinnehmen. Das Obergericht Aargau hat eine entsprechende Beschwerde abgewiesen und die von der Staatsanwaltschaft angeordneten Zwangsmassnahmen als rechtmässig beurteilt.

Der Unfall ereignete sich am 16. November 2025 beim Tych in Aarburg. Der junge Mann war von Oftringen her in Richtung Industrie Aarburg unterwegs, als er bei der Ausfahrt aus einem Kreisel die Kontrolle über das stark motorisierte Fahrzeug verlor. Das Auto kollidierte zunächst mit einem Kandelaber und anschliessend mit einem parkierten Lieferwagen. Während am BMW Totalschaden entstand, blieben die Schäden an der Infrastruktur und am Lieferwagen vergleichsweise gering. Verletzt wurde niemand.

Die Kantonspolizei Aargau zeigte den Lenker bei der Staatsanwaltschaft an und entzog ihm den Führerausweis vorsorglich, wie jetzt die «Aargauer Zeitung» schreibt. Bereits am Tag nach dem Unfall ordnete die Staatsanwaltschaft die Durchsuchung und Beschlagnahmung des Unfallfahrzeugs sowie der elektronischen Aufzeichnungsgeräte an. Der 20-Jährige erhob dagegen Beschwerde und beantragte die Aufhebung der Massnahmen.

Hinreichender Tatverdacht genügt für Zwangsmassnahmen

Das Obergericht hält in seinem Entscheid fest, dass die Beschwerde zwar form- und fristgerecht eingereicht worden sei, lässt jedoch offen, ob der Beschwerdeführer überhaupt zur Beschwerde legitimiert ist, da er weder Halter noch Eigentümer des BMW ist. In der Sache selbst weist das Gericht die Beschwerde jedoch klar ab.

Der junge Mann argumentierte, er sei nicht alkoholisiert gewesen und habe bei nasser Fahrbahn einer Katze ausweichen müssen, die er aus religiösen Gründen nicht habe überfahren wollen. Zudem schloss er einen technischen Defekt nicht aus und bezeichnete die angeordnete Durchsuchung als unverhältnismässig.

Das Obergericht stellt dem entgegen, dass für die Anordnung von Zwangsmassnahmen ein hinreichender Tatverdacht genüge. Ein solcher sei zumindest im Hinblick auf eine mögliche Verkehrsregelverletzung durch Nichtbeherrschen des Fahrzeugs gegeben. Auch fahrlässiges Verhalten könne strafbar sein. Angesichts des Unfallhergangs und des erheblichen Sachschadens seien weitere Abklärungen gerechtfertigt.

Mehr aus der Schweiz

Rettungskräfte im Einsatz. Zug in Goppenstein VS entgleist – mehrere Verletzte

Rettungskräfte im EinsatzZug in Goppenstein VS entgleist – mehrere Verletzte

Tragödie in Crans-Montana VS. Auditbericht von 2023 wies offenbar auf Mängel in Gemeindeverwaltung hin

Tragödie in Crans-Montana VSAuditbericht von 2023 wies offenbar auf Mängel in Gemeindeverwaltung hin

Entgleisung bei Täsch VS. Bahnstrecke nach Zermatt unterbrochen

Entgleisung bei Täsch VSBahnstrecke nach Zermatt unterbrochen

Meistgelesen

Ein Ex-Offizier fordert Trumps Pentagon heraus – und gewinnt
10'000 Schritte waren gestern – jetzt kommt der Japanese Walk
Russen-Sender greift in Schweizer Abstimmungskampf ein +++ Nawalny: Moskau am Pranger
Entführungsfall Guthrie: Der eindringliche Appell der Tochter
Timm Klose: «Ich sehe ohne Brille, dass der Ball draussen war»